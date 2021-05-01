DOGE FLASH! MICHELE SANTORO, CHE STA FACENDO IL GIRO DELLE SETTE CHIESE PER PROMUOVERE IL SUO LIBRO, MERCOLEDI’ SERA SARA’ OSPITE DEL SUO NEMICO AMATISSIMO BRUNO VESPA A "PORTA A PORTA"...

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DAVIGO CONTRO TUTTI - SCARICATO DAGLI EX COLLEGHI DEL CSM, MESSO NELL’ANGOLO DAL COLLLE E DALLE TRE PROCURE PIÙ IMPORTANTI D’ITALIA (ROMA, MILANO, PERUGIA), DAVIGO NON ARRETRA: “CHE COSA AVREBBE DOVUTO FARE STORARI, CHIEDERE A GRECO DI AUTODENUNCIARSI AL CSM?” - E SFIDA I POLITICI “A CONVOCARMI, COSÌ LI METTO TUTTI A POSTO” - QUANTO ALLLA SUA EX SEGRETARIA CHE HA MANDATO IN GIRO I VERBALI IN FORMA ANONIMA, DAVIGO LIQUIDA I SOSPETTI CON UNA BATTUTA: “CERTO SE L’AVESSI FATTO IO NON L’AVREBBERO MAI SCOPERTO”

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“RAGAZZI, IL SESSO NON È IL PORNO” – PAROLA DI ROCCO SIFFREDI: “I FILM HARD DESTABILIZZANO I GIOVANI. GUARDANDO DONNE INSAZIABILI CHE HANNO RAPPORTI INFINITI, I MASCHI PENSANO CHE LE RAGAZZE SIANO COSÌ E VANNO IN ANSIA DA PRESTAZIONE. LE RAGAZZINE SI SPACCIANO PER SUPERESPERTE O SI DEPRIMONO PERCHÉ NON HANNO UN SENO O UN CULO DA PORNOSTAR” – “I MASCHI? PIÙ FRAGILI. SUL SET VEDO GIOVANISSIME SUPERAGGRESSIVE, PRONTE A SCENE FORTI DI “ROUGH SEX”. E POI C’È UN ESERCITO DI ATTORI IMPOTENTI, CHE USANO PILLOLE E…”

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