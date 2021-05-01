DOGE FLASH! MICHELE SANTORO, CHE STA FACENDO IL GIRO DELLE SETTE CHIESE PER PROMUOVERE IL SUO LIBRO, MERCOLEDI’ SERA SARA’ OSPITE DEL SUO NEMICO AMATISSIMO BRUNO VESPA A "PORTA A PORTA"...-
DOGE FLASH! MICHELE SANTORO, CHE STA FACENDO IL GIRO DELLE SETTE CHIESE PER PROMUOVERE IL SUO LIBRO, MERCOLEDI’ SERA SARA’ OSPITE DEL SUO NEMICO AMATISSIMO BRUNO VESPA A "PORTA A PORTA"...-
RAI: DI TUTTO, DI PUS: L'AD FABRIZIO SALINI CHIEDE DI AVVIARE UN'ISTRUTTORIA SULLE AFFERMAZIONI DEL GIORNALISTA DEL TG1 ANGELO FIGORILLI. SUI SOCIAL AVEVA DIFESO PIETROSTEFANI CONDANNATO COME MANDANTE DELL' OMICIDIO CALABRESI E ARRESTATO MERCOLEDÌ SCORSO A PARIGI. PARLANDO DI "VENDETTA". IL CASO ERA STATO SEGNALATO DA...
DAVIGO CONTRO TUTTI - SCARICATO DAGLI EX COLLEGHI DEL CSM, MESSO NELL’ANGOLO DAL COLLLE E DALLE TRE PROCURE PIÙ IMPORTANTI D’ITALIA (ROMA, MILANO, PERUGIA), DAVIGO NON ARRETRA: “CHE COSA AVREBBE DOVUTO FARE STORARI, CHIEDERE A GRECO DI AUTODENUNCIARSI AL CSM?” - E SFIDA I POLITICI “A CONVOCARMI, COSÌ LI METTO TUTTI A POSTO” - QUANTO ALLLA SUA EX SEGRETARIA CHE HA MANDATO IN GIRO I VERBALI IN FORMA ANONIMA, DAVIGO LIQUIDA I SOSPETTI CON UNA BATTUTA: “CERTO SE L’AVESSI FATTO IO NON L’AVREBBERO MAI SCOPERTO”
POMO DELLA DISCORDIA – L’ANTITRUST EUROPEA CONTRO APPLE DOPO IL RECLAMO DI SPOTIFY: ''DISTORCE IL MERCATO DELLO STREAMING MUSICALE ABUSANDO DI POSIZIONE DOMINANTE'' - LA COMMISSIONE EUROPEA CONTESTA ALLA SOCIETÀ DI CUPERTINO L’USO OBBLIGATORIO DEL MECCANISMO DI ACQUISTO IN-APP, CON UNA COMMISSIONE DEL 30%, E LE RESTRIZIONI CHE IMPEDISCONO DI INFORMARE GLI UTENTI DI IPHONE E IPAD DI POSSIBILITÀ ALTERNATIVE DI ACQUISTO – ECCO LA RISPOSTA DELLA COMPAGNIA DI TIM COOK….
“RAGAZZI, IL SESSO NON È IL PORNO” – PAROLA DI ROCCO SIFFREDI: “I FILM HARD DESTABILIZZANO I GIOVANI. GUARDANDO DONNE INSAZIABILI CHE HANNO RAPPORTI INFINITI, I MASCHI PENSANO CHE LE RAGAZZE SIANO COSÌ E VANNO IN ANSIA DA PRESTAZIONE. LE RAGAZZINE SI SPACCIANO PER SUPERESPERTE O SI DEPRIMONO PERCHÉ NON HANNO UN SENO O UN CULO DA PORNOSTAR” – “I MASCHI? PIÙ FRAGILI. SUL SET VEDO GIOVANISSIME SUPERAGGRESSIVE, PRONTE A SCENE FORTI DI “ROUGH SEX”. E POI C’È UN ESERCITO DI ATTORI IMPOTENTI, CHE USANO PILLOLE E…”
CHE ITALIA SARA’ AGLI EUROPEI? – CASSANO ALLA BOBO TV: “IN QUESTA NAZIONALE CAMPIONI NON CE NE SONO. IL FUORICLASSE E' MANCINI. POTREMMO RITROVARCI CONTRO IL PORTOGALLO AGLI OTTAVI E ANDARE A CASA. IL PROBLEMA E’ CHE…" - LELE ADANI RIVELA CHE IL CT NON È CONTENTO AL CENTO PER CENTO DELLE PUNTE. “FANTANTONIO” IRONIZZA: CI SERVE LEWANDOWSKI. TOGLIAMOLO ALLA POLONIA CHE A LORO NON SERVE A UN CAZZO E PRENDIAMOLO NOI” – VIDEO
CAFONALINO – COLAZIONE IN VILLA DA MARISELA PER FESTEGGIARE IL LIBRO DI MONSIGNOR GIULIO DELLAVITE DAL TITOLO CHE E’ TUTTO UN PROGRAMMA: “RIBELLARSI” - DA MARINA CICOGNA, IN TOTAL WHITE, A RENATO FARINA, DALLA REDIVIVA ANNA LA ROSA ALL'IMMARCESCIBILE ANNA COLIVA: ECCO CHI C’ERA – MARISELA: "SICCOME ANCH'IO MI RIBELLO A TUTTA QUESTA DEPRESSIONE CHE CI CIRCONDA, HO VOGLIA, CON LA DOVUTA PRUDENZA, DI…"
SOGNI UN'ESTATE IN TOPLESS? ECCO LA MAPPA DEI PAESI IN CUI E' POSSIBILE DENUDARSI AL SOLE E QUELLI IN CUI INVECE E' TASSATIVAMENTE VIETATO - IN ITALIA, REGNO UNITO E SPAGNA VIA LIBERA ALLA NUDITA' - LA MAPPA E' STATA GENERATA DA UN MARCHIO DI BIANCHERIA INTIMA INCROCIANDO LE LEGGI NAZIONALI CON LE INFORMAZIONI RACCOLTE NEI BLOG DI VIAGGIO...
UNA SCUOLA DI MIAMI INVITA IL PERSONALE A NON VACCINARSI: "C'E' IL RISCHIO DI DIVENTARE CONTAGIOSI" - CON UNA MAIL INVIATA AI GENITORI DEGLI ALUNNI, L'ISTITUTO HA SPIEGATO CHE VUOLE "ASPETTARE ULTERIORI RICERCHE SULL'IMPATTO DEL VACCINO" PRIMA DI DECIDERE SUL DA FARSI - L'ISTITUTO HA CHIESTO ANCHE DI NON DIFFONDERE DISINFORMAZIONE SUI POTENZIALI RISCHI DEL FARMACO