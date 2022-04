DONNE SENZA PELI SULLA LINGUA (MA SU TUTTO IL RESTO DEL CORPO) - "LE IENE" TORNANO SUL TEMA DELLA DEPILAZIONE FEMMINILE INTERVISTANDO L'ATTIVISTA 16ENNE MARIA SOFIA FEDERICO, BULLIZZATA IN TV PER I SUOI PELI, E FACENDOLA CONFRONTARE CON SGARBI, FELTRI E CRUCIANI - IL VECCHIO SGARBONE: "LA DEPILAZIONE FEMMINILE NON DOVREBBE ESISTERE. È UNA FORMA DI PERVERSIONE. DISBOSCARE LA FIGA È UNA DELLE VIOLENZE PIÙ DISUMANE" - CRUCIANI: "IL PATRIARCATO NON C’ENTRA ASSOLUTAMENTE NULLA. ASSOCIARE QUESTO TERMINE È UNA FOLLIA..." - VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

Le Iene tornano sul tema “peli”. Sono sempre più le donne che scelgono di lasciarli crescere senza ricorrere a cerette o depilazioni maniacali. Libere da ogni pregiudizio. È su questo tema che il programma di Canale 5 aveva costruito un servizio andato in onda qualche settimana fa, intervistando delle “attiviste”. Una di loro era Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano, leader dei Maneskin. “Questa è esattamente una polaroid della realtà in cui viviamo. È doloroso pensare che siamo ancora a dire che se alzo le ascelle e ho i peli e chiedo di essere accettata la gente ride” aveva dichiarato l’influencer.

Nella puntata di mercoledì 13 aprile, Le Iene ritornano su questo “argomento caldo” intervistando un’altra ragazza: l’attivista Maria Sofia, bullizzata in tv per i suoi peli. La 16enne è stata messa a confronto con tre personalità dirompenti come Vittorio Sgarbi, Vittorio Feltri e Giuseppe Cruciani. All’interno del servizio Alessandro Onnis, inviato del programma rivolge anche qualche domanda a Fiamma Sanò, giornalista e autrice esperta in temi femminili. Alla domanda del perché la donne si depilano lei risponde: “Per moda, per cultura, per politica oltre che per piacere”.

Maria Sofia prima di procedere con il confronto mostra i suoi tanto criticati peli a Onnis. Lei ne va orgogliosa e non se ne vergogna, come invece tanti altri le dicono di fare. Alla domanda a Vittorio Sgarbi: “Cosa pensi della depilazione femminile?” Lui risponde: “Non dovrebbe esistere. È una forma di perversione. Disboscare la fi** è una delle violenze più disumane”. Il critico d’arte si trova quindi d’accordo con l’attivista. “In realtà a una parte di maschi depravati è piaciuta la depilazione” continua Sgarbi: “Qualche fi** però può essere anche compatibile con la depilazione”. Per Maria Sofia depilarsi per piacere ad uomo è inaccettabile: “E’ triste” afferma.

A Giuseppe Cruciani quando viene chiesto: “Peli nelle gambe, uguale maschio, uguale schifo?” Replica: “Oggettivamente una donna con i peli sulle gambe capisco che possa essere respingente”. Ma la 16enne risponde: “Noi vediamo una donna con i peli brutta perché non possiamo concepire una donna in quel modo”. Cruciani aggiunge ancora: “Il patriarcato non c’entra assolutamente nulla. Associare questo termine è una follia.”

Le “attiviste dei peli” sostengono che depilarsi sia sinonimo di sottomissione ma Vittorio Feltri risponde: “A me sembra una stronz***”. E aggiunge: “Le donne si depilano perché vogliono apparire migliori di quanto già lo siano.” A fine intervista Maria Sofia confessa che cosa succede quando si mostra sui social con i peli in vista: “Non riesco a capacitarmi di come le persone si possano permettere di dire che sono una tro** pelosa o una scimmia. Esprimere questa cattiveria gratuita non credo sia utile.”

