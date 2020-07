DOPO SOTTILE ANCHE DIACO ESCLUSO DAI PALINSESTI DI RAIUNO (NONOSTANTE GLI OTTIMI ASCOLTI DI ‘IO E TE’) - "HO GIÀ PROPOSTO UN NUOVO PROGETTO A UN'ALTRA RETE RAI PER IL 2021" – LO SFOGO SU TWITTER: "FINO AL 4 SETTEMBRE NON SCRIVERÒ PIÙ NULLA NEMMENO PER RISPONDERE ALLE GRATUITE INFAMIE CHE NEI PROSSIMI GIORNI SICURAMENTE SARANNO NUOVAMENTE OSPITATE DENTRO QUESTO RIDICOLO PALCOSCENICO SOCIAL. LA VITA È ALTROVE!" - IL RITRATTO AL VETRIOLO DI SELVAGGIA

Una clamorosa esclusione dai palinsesti di Raiuno per Pierluigi Diaco. Il conduttore di Io e te ha registrato ottimi ascolti nella fascia pomeridiana, ma forse non è bastato. Dal direttore di Raiuno Stefano Coletta non ha ricevuto alcuna proposta concreta e c'è chi sospetta che dietro il siluramento ci siano le polemiche sollevate sul conto di Diaco nelle ultime settimane.

"Così come Salvo Sottile, anche io non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte di Raiuno sul mio futuro - ha scritto su Twitter il giornalista -. Sono stato io ad informare Stefano Coletta che, in mancanza di comunicazioni sul mio futuro, mi sto muovendo per proporre una nuova idea ad un’altra rete Rai per il 2021".

Fino al 4 settembre, giorno in cui concluderò la programmazione di Io e Te su Raiuno - è la promessa di Daico sui social - non scriverò più nulla nemmeno per rispondere alle gratuite infamie che nei prossimi giorni sicuramente saranno nuovamente ospitate dentro questo ridicolo palcoscenico social. La vita è altrove!".

Miracolo. Si vola. Ancora una volta. Io e te, il programma di Rai1 condotto da Pierluigi Diaco fa salire lo share. Tocca l’11 per cento. Ogni giorno il miracolo si ripete: il format riesce a portare a casa più telespettatori della Vita in diretta. Infatti, Io e te è il programma più visto dalle 6 alle 18.35 su Raiuno al netto del Tg1 delle 13.30 e delle repliche di Don Matteo (che è una fiction). Un altro ottimo segnale per la Rete guidata da Stefano Coletta.

Un vero e proprio schiaffo a Selvaggia Lucarelli che contro Diaco e la sua trasmissione vergava parole d'odio: "Immaginate il dramma di questo povero conduttore che ogni volta che deve intervistare qualcuno nel suo programma Io e te, rivolge le domande a se stesso, in una sorta di corto circuito marzulliano, dandosi poi ragione, complimentandosi per il suo acume, stringendosi la mano e dando appuntamento alla prossima puntata con un ospite eccezionale, che ha corteggiato a lungo: se stesso".

Ascolti Tv mercoledì 14 luglio 2020. Su Canale5 la fiction Come sorelle è stata vista dal 12,5% del pubblico televisivo con quasi 2,3 milioni di spettatori. Su Rai1 Superquark 11,5% più o meno gli stessi spettatori al seguito. Terzo posto, come accade tutte le settimane, per Chi l’ha visto? su Rai3 con il 9% e 1,7 milioni. Su Italia 1 Chicago Fire 7 prima Tv Free 6,3% e 6,7%. Su Rai2 NCIS 16 (replica) 3,9% e 4,2%. Su La7 Un povero Ricco 3,8%, stesso share di Firewall Accesso Negato su Rete4. Sul Nove Sahara 2,3%. Su Tv8 Dear John 2%.

Ma ieri sera si è giocato il campionato di Serie A. Su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Calcio un milione e 19 mila spettatori è stata la media complessiva di Sassuolo-Juventus, pari al 5,2% di share. Milan-Parma su Sky Sport Serie A e Sky Calcio ha registrato 505 mila spettatori complessivi con il 2,7% di share.

Per quanto riguarda il pomeriggio buona performance di Io e Te con Pierluigi Diaco che raggiunge l’11% con oltre 1,3 milioni, il programma su Rai1 con più telespettatori fino alle 18:35.

