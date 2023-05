Alberto Dandolo per Oggi

Claudio Lippi nei giorni scorsi ha lamentato pubblicamente di non avere avuto negli ultimi anni più la possibilità di lavorare. In suo soccorso dopo queste dichiarazioni sono intervenuti i poteri forti, tra cui il suo grande amico ed estimatore Gianni Letta. Claudio Lippi alla soglia degli 80 anni infatti avrà un programma in Rai nella prossima stagione televisiva. Non è ancora chiaro se il nuovo format da lui condotto si occuperà di medicina o di liti condominiali. Chi vivrà vedrà.

Al Bano Carrisi ha festeggiato gli 80 anni con un evento speciale in prima serata su Canale 5. A Cellino San Marco però sono volati stracci perché Romina Power ha imposto un veto sulla presenza di Loredana Lecciso come ospite nello show di Al Bano in cui doveva essere presente tutta la sua famiglia. La Lecciso ha preferito fare un passo indietro per amore dei figli assecondando le richieste della Power. Pare che la giovane Jasmine abbia molto sofferto per questa faida familiare. E in molti giurano che ne vedremo delle belle!

Francesca Fialdini da alcuni anni imperversa in Rai conducendo ben sei programmi sulle 3 reti del Servizio Pubblico. Pare però che con le nomine dei nuovi dirigenti in quel di Viale Mazzini il suo potere sia in declino. A Oggi infatti risulta che nella prossima stagione televisiva sarà rimossa dalla conduzione del programma della domenica pomeriggio di Rai 1 "Da noi a Ruota Libera". Al suo posto potrebbe subentrare la giornalista Monica Setta con un format tutto nuovo.

Serena Autieri è una artista di grande talento. Sa recitare, cantare e condurre : insomma una professionista a 360 gradi. Sarà uno dei volti estivi di Rai 1. Condurrà infatti con Tiberio Timperi "Uno Mattina Estate". Ma la bella Serena avrà un ruolo di primo piano anche nei palinsesti invernali delle reti del Servizio pubblico. Oltre alle sue qualità artistiche può infatti contare sulla stima professionale della Premier Giorgia Meloni, molto amica del di lei marito Enrico Griselli.

Matteo Berrettini e Melissa Satta, nonostante la pressione degli haters sui social, sono più innamorati che mai. Il noto tennista e l'ex velina hanno progetti seri e sognano una famiglia insieme. La Satta ripete come un mantra alle sue amiche più care :"Matteo è l'uomo della mia vita. Desidero una vita insieme a lui e un futuro fatto di complicità e amore". In molti giurano che ben presto arriveranno cicogne e fiori d'arancio!

Paola Ferrari sarà una delle protagoniste della prossima stagione televisiva del Servizio pubblico. Dopo essere stata "messa ai box" dalla ex direttrice di RaiSport Alessandra De Stefano (tra le due non è mai corso buon sangue! ) la esuberante giornalista si prepara a tornare in pista dalla porta principale. Per Paola infatti è prevista la conduzione di un programma calcistico di peso su Rai2 e non si esclude l'ipotesi di aprire anche delle finestre informative sulle partite di campionato all'interno della programmazione della rete ammiraglia nel di' di festa. La Ferrari gode anche della stima professionale di Giorgia Meloni alla quale ha sempre apertamente espresso la sua vicinanza facendo infuriare il potente suocero Carlo De Benedetti.

Max Pezzali lo scorso anno ha riempito lo stadio San Siro di Milano in occasione dei festeggiamenti per i suoi 30 anni di carriera. Al grande evento erano presenti sul palco molti suoi colleghi: tra questi Mauro Repetto con il quale ha creato nel lontano '89 lo storico duo degli 883 che ha scalato per circa 15 anni le classifiche musicali italiane. Forse non tutti sanno che potrebbe essere assai vicina una ulteriore reunion tra i due artisti. Su questa ipotesi peseranno però anche i preziosi consigli professionali di cui Max fa tesoro della moglie Debora Pelamatti. La energica Debora sposata nel 2019 ha infatti sul cantante un grande ascendente. Insomma, Pezzali non muove foglia che la moglie non voglia!

