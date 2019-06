vittoria risi

Mister Greg per VOI

Prima fa la battuta e dice che, là, sotto le lenzuola, sopra un pagliaio o dentro un portone, vorrebbe far felice Mark Caltagirone. Poi Vittoria Risi (vero nome Tiziana Zennaro), 39 anni, veneziana, accademica delle belle arti, pittrice, porno, ma tanto porno, star, ha una fulminazione. Si attacca allo smartphone e invia a Mister Greg questo whatsapp: “E Feltri??? sempre così burbero, ma concreto... renderlo meno concreto”.

Insomma, se Franco Trentalance sogna di far gioire l’attrice Scarlett Johansson, la sua collega e amica si attizza se pensa a come impegnarsi per regalare l’apoteosi al fondatore di Libero, all’editorialista senza freni, magari anche quelli inibitori. Così, mentre è seduta sullo sgabello per dipingere uno dei suoi quadri astratti (“immagini che vedevo quando ero bambina”), molla il pennello e fa il punto sul tema: come appagare il maschio?

Esatto. Come farlo felice?

Mah, guarda... Posso darti del tu?

Come no!

Dicevo: fondamentalmente l’uomo vuole farlo sempre. Si può dire che è contento se gliela dai...

Quindi l’intervista potrebbe finire qui...

No, no! Per esempio, è importante combattere la routine. Spesso nelle coppie capita. Allora vengono da me per avere quel che non hanno a casa.

In che senso vengono da te?

Per esempio nei locali. A volte arrivano anche in coppia, con la moglie o la fidanzata. Guardano il film porno. Insieme. Anche a me. Sì, perché gli uomini vogliono la donna fortemente erotica. Un po’ di tutti. A volte trovano quella volgare, altre la dama raffinata. L’importante è che sia erotica. Ambiscono a essere capiti in questo loro bisogno di sesso. Se scema la comprensione, vanno altrove...

È il momento delle lezioni pratiche...

Scoprire insieme i diversi desideri sessuali. Eccitarsi insieme guardando un film porno. La gelosia erotizza...

Filosofia a parte, consigli esperti alle nostre lettrici?

Cercare di essere sensuali. Rendersi femminili. Giocando, per esempio, mettendo i tacchi alti e il reggicalze. Porta vantaggi a tutti e due. Inventare anche altri giochetti...

Tipo, quali?

Quelli di ruolo, per esempio. Fingere di essere un’infermiera o una manager elegante... La novità diventa gioco erotico. È importante, nel rispetto reciproco, sempre, capire le fantasie.

Come si fa?

Beh, dicendosele mentre si è coinvolti in un rapporto sessuale. Dobbiamo avere capacità oratorie e capacità orali.

Cominciamo da quelle oratorie. A che cosa servono?

A scoprire che c’è l’uomo a cui piace dominare e quello, generalmente una persona di potere, a cui piace essere dominato, per esempio. O anche che è intrigante farlo in posti a rischio di essere visti. Dentro un portone, dietro un cespuglio al mare. Il piacere di essere guardati.

Capacità orali?

Io lo chiamo il tè delle cinque. È una variante, scoperta per caso, del sesso orale. Che comunque necessità di arte perché è come un bacio alla vita intera.

Ok, che cosa è il tè delle cinque?

Ah, sì, la casualità... È successo che mi ero fatta un tè, che adoro, e che non lo avevo ancora deglutito. Il tè tiepido, la lingua a mulinello... Uno sbaglio che poi ho rifatto: lui impazziva. Regola doc: a lui piace tantissimo capire che la sua felicità di quel momento sia anche la tua felicità.

Altro?

Giocare a fare la bambolina e il lato B. Molte donne non fanno il sesso anale. Non devono irrigidirsi. Loro adorano... no, questa non la dico. È troppo. E poi parlare, parlare...

Parlare?

Sì, parlare. Lui non disdegna sentire determinate parole a letto. Urlate o sussurrate senza freni. Io sono la tua... io sono una... fammi questo... fammi quello... Sesso a tre e bondage completano il cerchio magico.

Se lo chiederanno in tanti. Visto che lo conosci bene, Vittorio Sgarbi è felice e goduto, oppure è tutta scena?

È il più appagato di tutti. Riesce ad avere entrambe le cose: amore, Sabrina Colle, la sua fidanzata storica, e sesso con tutte le altre. Che sono tante. Lui è capace di giocare con la sua parte sessuale. Sa tante cose sulle donne. È generoso con le donne.

Chi faresti felice volentieri?

Di Mark Caltagirone e di Vittorio Feltri ho già detto. Sì, ecco l’attore Claudio Santamaria. Oppure Paolo Ruffini, siccome è capace di far fare cose felici, non dovrebbe essere complicato farlo felice. La felicità è un karma.

E Totti?

No...dai!!! Ahahahahah.

Un personaggio fuori dal mondo dello spettacolo?

Mi sarebbe piaciuto davvero rendere felice Gianni Agnelli. Un uomo straordinario. Purtroppo non c’è più.

È tutto?

No...

Fantastico. Come vogliamo chiudere questa chiacchierata?

Con l’auspicio di avere l’occasione di dare tanta gioia a Cattelan. L’artista, intendo. Maurizio.

Perché proprio lui?

Perché è sempre triste e arrabbiato!

Da www.juventusnews24.com

Vittoria Risi si confessa: la pornodiva veneziana, diventata famosa nel mondo del calcio soprattutto per il suo amore verso i colori bianconeri, nel corso di una intervista per Il Bianconero fa luce sulla genesi della sua passione juventina. «Mi sono appassionata alla Juve grazie al mio vicino di casa, aveva tutte le figurine bianconere e impazziva completamente per questa squadra. Mi sono detta: forse non sono così male», ha raccontato lei.

Impossibile non chiederle chi sia il suo calciatore bianconero preferito, anche se la risposta è scontata: «Cristiano Ronaldo? Come professionista è esemplare, sa vendere il suo aspetto ma è anche molto disciplinato nello sport. Il più trasgressivo della Juve? Ronaldo non si può dire, però può sorprendere… Tutti i precisini, sotto sotto, hanno delle trasgressioni. Io come Ronaldo, sono una professionista e perfezionista, però dietro sono molto trasgressiva». Quale calciatore porterebbe Vittoria nel mondo del porno? «Sono un po’ birichini… Ronaldo è il più bello. Come gusto preferisco lui».

