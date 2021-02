16 feb 2021 13:19

DOVE C'E' DRAGHI, C'E' LA CRICCA DI BANKITALIA - È PAOLA ANSUINI IL PORTAVOCE E CONSIGLIERE PER LA COMUNICAZIONE DI SUPERMARIO - DAL 27 LUGLIO 2020 A CAPO DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA. DAL 2006 AL 2011 HA CURATO LA COMUNICAZIONE PER IL PRESIDENTE DEL FINANCIAL STABILITY BOARD ED È STATA RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON LA STAMPA INTERNAZIONALE IN OCCASIONE DEI VERTICI DEI CAPI DI STATO E DI GOVERNO DEL G7, G8 E G20…