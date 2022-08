DOVE SI VEDRA’ LA SERIE A? TIM NON HA PIÙ L'ESCLUSIVA. ORA DAZN PUÒ APPRODARE SUL DECODER SKY. MANCHEREBBE SOLO LA FIRMA ALL'ACCORDO CHE PORTEREBBE IL MASSIMO CAMPIONATO AD ESSERE VISIBILE NON PIÙ SOLO PER GLI ABBONATI TIMVISION. IL SUPERAMENTO CONSENTIREBBE DUNQUE DI PORTARE LA APP DELLA PIATTAFORMA TITOLARE DEI DIRITTI DELLE PARTITE ANCHE SU SKY Q (COSI’ L'UTENTE POTRÀ VEDERE LA SERIE A CON UN UNICO DECODER)

Da repubblica.it

Accordo raggiunto tra Dazn e Tim sulla serie A. Secondo quanto scrive Il Sole 24 ore, mancherebbe solo la firma all'intesa che porterebbe il massimo campionato ad essere visibile non più solo su Timvision. Il superamento dell'esclusiva pattuita lo scorso anno consentirebbe dunque alla app di Dazn di essere fruita attraverso altri set top box e non solo quello di Tim.

L'accordo è atteso ora al vaglio del Cda Tim e per concludere la partita servirà anche l'accordo con Sky, che potrebbe arrivare al più presto domani o nei prossimi giorni, comunque prima del via del campionato fissato per il 13 agosto. La media company di casa Comcast ha avuto un ruolo importante in questa vicenda. L'intesa fra Dazn e Sky dovrebbe portare l'app di Dazn su Sky Q e sui canali all'interno della piattaforma Sky. In questo modo l'utente potrà vedere la serie A con un unico decoder.

Quanto all'accordo fra Tim e Dazn, il tutto si tradurrà in uno sconto rispetto alla cifra (340 più altre fee per arrivare a 410 milioni l'anno) che, anche se non confermata, dovrebbe attestarsi sui 90-100 milioni con la perdita dell'esclusiva.

