DOVE SONO FINITI QUELLI CHE DOVEVANO BOICOTTARE SANREMO? IL FESTIVAL FA IL RECORD DI SHARE DAL 2005, E' UN FLOP LA MOBILITAZIONE CHE UNIVA SALVINI ALLE PROFESSORESSE DEMOCRATICHE, LE FEMMINISTE CISL E LA SANTANCHE', GASPARRI E LE DEPUTATE PD, TUTTI AGGRAPPATI AL FILO DI PERLE PER LA PRESENZA DI JUNIOR CALLY - IL CAPITONE HA FATTO ANCHE UN POST CON FRANCESCA PER DIMOSTRARE DI ESSERE ALTROVE - FIORELLO: ''SALVINI NON MI HA VISTO? BEH...''

Da www.liberoquotidiano.it

"Boicotta Sanremo". L'aveva proposto Claudia Gerini e Matteo Salvini ha aderito. Mentre la prima serata del Festival di Amadeus ha totalizzato il 52,2% di ascolti (record assoluto dal 2005, battuto anche Claudio Baglioni), il leader della Lega era impegnato in tutt'altro.

matteo salvini francesca verdini

Niente tv e divano, ma teatro: insieme alla fidanzata Francesca Verdini era in platea ad assistere allo spettacolo di Pino Insegno e, ovviamente, ha pubblicato un selfie su Facebook per comunicare la sua "scelta di campo". E pensare che il meglio (o il peggio) arriverà solo stasera, quando sul palco dell'Ariston salirà Junior Cally, il rapper anti-leghista, flo-sardine ed ex elettore M5s finito nella bufera per alcuni suoi violentissimi e in odor di misoginia. "Che schifo", è stato il commento del leghista al riguardo. Chissà che magari una sbirciatina al Festival stasera non la dia anche lui, giusto per curiosità.

SALVINI BOICOTTA SANREMO E FIORELLO IRONIZZA: "NON MI HA VISTO? PECCATO"

Da www.globalist.it

JUNIOR CALLY CON AMADEUS

"Salvini non mi ha visto? Peccato": scherza Fiorello alla domanda di come ribatte a Salvini che ieri sera è andato a teatro e non ha visto il Festival di Sanremo. "Ieri ho citato tutti - racconta Fiore ai cronisti - c'era Matteo Orfini, Salvini, Renzi. C'erano i Cinque Stelle, c'erano le sardine. Il Pd mancava? Non l'ho visto". E' un Festival buonista? "Deve essere un festival buonista, quasi quasi essere buoni è diventata una caratteristica negativa. Tra buono e cattivo preferisco il buono".

junior cally

Poi scherza: "Le sardine hanno fatto il miracolo: dividere un gruppo di sardine è veramente difficile, è la scienza", prosegue Fiorello. Il festival è occasione per fare polemica politica? "No, è giocare con la politica, fare un pochino di satira. Io non sono un comico satirico, sono uno che fa dell'intrattenimento e se c'è qualche battuta non feroce per me va bene. Ma mi trattengo molto...".

Fiorello svela che non si sarebbe questo risultato. "La verità è che è cambiato il mondo. Esistono piattaforme, i social, il Festival lo vede a pezzi...Il fatto di aver raggiunto un risultato simile a quello del 2005, con Bonolis, significa che questo festival 15 anni fa avrebbe fatto il 60%".

fiorello amadeus amadeus fiorello e achille lauro