DUE CHIAPPE E DUE MISURE – UN LETTORE SCRIVE A DAGOSPIA: "MA IN COSA DIFFERISCE LA PALPATA DI MEMO REMIGI DA QUELLA DELLA VENIER A BIAGIO ANTONACCI E ALVISE RIGO? DAL TIPO DI PRESSIONE? DAL GLUTEO? O DA UNA SEMPLICE MALA INTERPERPRETAZIONE DEL PORCONAMENTE CORRETTO?" – I “GESTI GOLIARDICI” DELLA ZIA MARA CON ANTONACCI ("HAI SENTITO IL SEDERE?"; "SÌ, HO SENTITO! STAI COSÌ MESSO BENE!") E L’EX RUGBISTA RIGO – VIDEO

Caro Dago, ma in cosa differisce la palpata di Memo Remigi da quella di Mara Venier a Biagio Antonacci e Alvise Rigo? Dal tipo di pressione? Dal gluteo? O da una semplice mala interpretazione del porconamente corretto?

Da liberoquotidiano.it

Mara Venier fuori controllo. Nella puntata di Domenica In in onda su Rai 1 il 9 ottobre, la conduttrice si lascia andare. Complice l'ospitata di Biagio Antonacci. Il cantante e la Venier erano uno vicino all'altro in piedi mentre al telefono c'era Vincenzo Mollica che esaltava le doti dell'artista. Fin qui nulla di strano, se non fosse che a un certo punto la conduttrice e Antonacci si sono abbracciati.

La Venier ha messo le mani sul fianco del cantante, sottolineando quanto fosse magro. Poi però la conduttrice non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio, che ha scatenato l'ilarità del pubblico. La Venier ha infatti notato il fisico dell'artista mentre Antonacci le domandava: "Hai sentito il sedere?". La Venier non se l'è fatto ripetere due volte e ha palpato i glutei dell'ospite: "Sì, ho sentito! Ma quanti anni hai? Stai così messo bene!".

Da ilfattoquotidiano.it

Mara Venier non le manda a dire neanche questa volta: “Ho inviato tutto al mio avvocato Carlo Longari e valuteremo se è il caso di querelare il giornalista“, ha riferito all’Adnkronos. I fatti. Durante la puntata di Domenica In andata in onda il 28 novembre scorso, la conduttrice ha ospitato anche Alvise Rigo, il 29enne ex rugbista che sta partecipando a Ballando con le Stelle. Nello studio di Rai 1 era presente anche Rossella Erra, opinionista del programma condotto da Milly Carlucci, che ha detto: “Alvise voleva mettersi la camicia, io gli ho detto ‘mettiti la t-shirt che è meglio per tutti'”. Poi ha aggiunto: “Lui è davvero un bel toccare, Mara tocca, tocca“.

La conduttrice, allora, stando al gioco, ha palpato il lato B di Alvise e ha detto: “È un bel toccare, porta bene. Lo faccio solo perché porta bene. Alla mia età posso fare tutto”. Le grandi risate in studio di domenica, oggi stridono con le critiche che Mara Venier ha ricevuto, soprattutto alla luce del recente caso di Greta Beccaglia, la giornalista di Toscana TV molestata da un tifoso (per il quale è scattato il Daspo) dopo il match Empoli-Fiorentina. Questo accostamento ha fatto andare su tutte le furie Mara che, non solo sta pensando di agire per vie legali, ma ha anche aggiunto che è “vergognoso accostare il gesto goliardico fatto con simpatia e affetto in assoluta buona fede nei confronti di Alvise, mio concittadino veneziano, all’atto di molestia nei confronti della giornalista sportiva di Toscana Tv. Le molestie sessuali sono una cosa, una bottarella al sedere fatta ridendo, un’altra “.

E ancora ha sottolineato: “Prima di scrivere un pezzo così un giornalista ci deve pensare molto bene. Non lo accetto”. Anche il protagonista di Ballando con le Stelle è sereno al riguardo: “Se mi sono sentito molestato? Ma scherziamo? Mara è una zia per me. Il nostro era un gioco. Non è assolutamente accostabile una cosa così grave come quella accaduta alla giornalista sportiva Beccaglia a una cosa così simpatica e goliardica come quella fra Mara e me”, ha dichiarato.

