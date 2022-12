DUELLO ALL’ULTIMA BACCHETTA – IL COMPOSITORE FRANCO PIERSANTI SCRIVE AL “FOGLIO” PER STRONCARE BEATRICE VENEZI, NEOCONSIGLIERA PER LA MUSICA DEL MINISTRO SANGIULIANO, DOPO IL CONCERTO NATALIZIO DA LEI DIRETTO AL SENATO: “TROVO SERIAMENTE PREOCCUPANTE LA TOTALE ASSENZA DI PERCEZIONE MUSICALE NELLA DIREZIONE” – “SFIDO LA VENEZI ALLA CONCERTAZIONE PUBBLICA CON L’ORCHESTRA HAYDN DI UN BRANO SINFONICO DEL SECONDO 900. A SUA SCELTA”. ACCETTERÀ LA SFIDA? – VIDEO

Lettera di Franco Piersanti a “Il Foglio”

franco piersanti

Al direttore - Assistendo alla replica su YouTube del concerto natalizio offerto dalla presidenza del Senato al popolo italiano che vedeva l’Orchestra Haydn di Bolzano sotto la guida di Beatrice Venezi ho avuto la conferma di quello che ho sempre più pensato guardando le tante esibizioni in rete di questa musicista.

A parte il cattivo gusto di presentarsi a capo di un’orchestra proprio lei, neoeletta consigliera per la musica del ministro, la cosa che trovo seriamente preoccupante, che intendo sottolineare, è la totale assenza di percezione musicale nella direzione e quindi di talento musicale necessario per muovere e rendere espressivi nell’aria i suoni di quella meravigliosa macchina terrestre che è una orchestra sinfonica.

beatrice venezi 19

La sconcertante – è proprio il caso di dirlo – esibizione induce e favorisce l’ottundimento del gusto musicale e veicola un livello d’ascolto paurosamente basso confondendo e intimidendo chi, pur amando la musica, non ne possiede sufficiente competenza nel giudizio. Decisamente di pessimo livello gli arrangiamenti delle belle canzoni di Battisti, senza un minimo progetto né capacità interpretativa e con un’orchestrazione insensata e sciatta.

Un tristissimo e cupo regalo di Natale che afferma soltanto il basso livello e la concezione musicale che si fa circolare con incuranza e irresponsabilità spacciandola per “grande arte”. Questo mio giudizio personale non è un partito preso verso la Venezi, ma il giudizio di un musicista che ha alle spalle 50 anni di vissuto musicale come compositore (www.francopiersanti.com) e ha avuto la fortuna di avere Maestri come Armando Renzi, Nino Rota e Franco Ferrara. E a tutt’oggi ha composto le musiche per 160 film e una cinquantina di spettacoli teatrali, oltre a una cospicua produzione di musica assoluta.

franco piersanti

Ed è di fronte al dilagare dell’incompetenza e della più pericolosa sottocultura il motivo di questa mia lettera invettiva, contro chi dallo scranno del potere favorisce e promuove eventi del genere. Sfido la Venezi alla concertazione pubblica con l’Orchestra Haydn di un brano sinfonico del secondo 900. A sua scelta, che non sia l’“Adagio per archi” di Barber ma un pezzo mai da lei e da me eseguito prima.

Risposta di Claudio Cerasa:

franco piersanti post di monica cirinnà beatrice venezi 15 beatrice venezi 11 beatrice venezi 13 beatrice venezi 14 beatrice venezi 17

Facciamo nostra la sua magnifica proposta. Cara Venezi, che ne dice, ci sta?