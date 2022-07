DYLAN A PESO D'ORO - LA PRIMA NUOVA INCISIONE DI "BLOWIN' IN THE WIND", REGISTRATA IN STUDIO DA BOB DYLAN L'ANNO SCORSO, È STATA VENDUTA ALL'ASTA PER 1,7 MILIONI DI EURO - LA VERSIONE È STATA STAMPATA CON "IONIC ORIGINAL", UN FORMATO DI MUSICA ANALOGICA CHE OFFRE UNA QUALITÀ DI SUONO SUPERIORE A TUTTE LE ALTRE VERSIONI… - VIDEO

Da “il Giornale”

La prima nuova registrazione di Blowin'in the Wind dal 1962, fatta in studio da Bob Dylan l'anno scorso, è stata battuta all'asta da Christie' s a Londra per 1.482.000 sterline, pari a 1,7 milioni di euro. La stima iniziale era tra le 600mila e il milione di sterline. La nuova versione, autografata dall'autore, ha debuttato con Ionic Original, un nuovo formato di musica analogica sviluppato dallo storico collaboratore T Bone Burnett per la nuova società NeoFidelity: è un unico esemplare di alluminio ricoperto di lacca su cui è incisa «una spirale di musica».

Secondo Burnett, la nuova incisione offre una qualità di suono superiore al digitale, ai Cd e agli Lp di vinile: «Sessant' anni dopo Bob ci regala una nuova registrazione, rilevante per i nostri tempi, ma anche evocativa di decenni di vita e di esperienza».

Dylan, che ha compiuto 81 anni a maggio, registrò il suo celebre classico nel 1962. I fan hanno potuto ascoltare la nuova registrazione prendendo un appuntamento con le sedi di Christie' s a Los Angeles, New York e Londra, dove il cofanetto di legno che contiene l'incisione era stato esposto prima dell'asta. Dopo la pausa forzata causata dalla pandemia, Dylan ha ripreso la sua tournée, e in novembre pubblicherà un nuovo libro, Philosophy of Modern Song, che conterrà oltre 60 saggi di artisti come Nina Simone, Hank Williams e Elvis Costello. Blowin'in the Wind uscì nel maggio 1963, ma Dylan la incise il 9 luglio 1962: in pratica, l'asta coincide con il 60esimo anniversario.

