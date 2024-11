NON PIÙ AFFERENTI AL “MACROMONDO, COME IMMIGRAZIONE E GUERRE” MA AL MICROMONDO, “FAMIGLIA E RAPPORTI PERSONALI”.

Il Festival di Sanremo, ormai, è alle porte e c'è il conto alla rovescia per conoscere i nomi dei cantanti in gara che verranno annunciati da Carlo Conti nell'edizione del Tg1 delle 13:30 di domenica 1 dicembre. Intanto il direttore artistico della kermesse è stato ospite del podcast Pezzi, condotto da Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano, durante il quale ha svelato che almeno 20 cantanti sono già stati scelti e tra i testi non ci saranno tematiche come l'immigrazione e la guerra.

Gli artisti che si esibiranno durante il Festival di Sanremo, supereranno la quota di venti che Carlo Conti si era prefissato ancor prima di ascoltare i brani che gli hanno proposto. Lo ha confermato anche durante l'ospitata nel podcast Pezzi, dove ha dichiarato che anche per quanto riguarda i testi delle canzoni ci sono stati dei cambiamenti in fatto di tematiche affrontate:

I cantanti saranno più di 24 sicuro. Quanti ne ho già certi? Ne ho sicuri 20 nella mia testa. Per nome e per canzone prima di tutto, ma anche per contenuti. Io vedo Sanremo come grande mosaico o bouquet di fiori.

Però c’è una novità, quello che mi piace e che è arrivato tra le canzoni, non è più un macromondo, non parlano dell’immigrazione o della guerra, ma si ritorna a parlare del micromondo, della famiglia, dei rapporti personali. Parlo dei testi di quest’anno. Più cose umane del micromondo che ci circonda, i rapporti familiari. Tutto molto intimo, piuttosto che sguardo al fuori.

Il conduttore spegne le possibili polemiche

Il conduttore non si è sbilanciato più di tanto, sebbene gli siano state fatte delle domande più mirate inerenti alla presenza o meno di alcuni cantanti piuttosto noti sul palco dell'Ariston, tra cui anche Fedez che avrebbe presentato un pezzo:

Ci sono 20 sicuri e ne ho altri 20 su cui devo fare una scrematura. Farò delle variazioni anche nelle ultime ore, ne sono sicuro. Il rapporto uomini e donne nel cast dei big? Ci saranno tante donne. Anna? Lei ha un manager molto intelligente che la vuole far crescere. Se ci sarà davvero Albano Carrisi? Bisogna vedere, diciamo che dovete seguire il Tg1 delle 13:30. Fedez e Tony Effe o Fedez in duetto con Emis Killa? Vedremo.

Conti, infine, risponde in merito alla possibili polemiche che, come sempre, fioccano attorno al Festival, anche in relazione agli eventuali testi dei brani in gara: "Non ho paura delle polemiche. Però posso dire che anche i rapper hanno portato cose orientate sul pop. Stanno crescendo, non hanno portato cose aggressive e ho sentito cose per nulla banali. Nei big potreste vedere qualcuno che non ha fatto un talent e che è meno conosciuto di un ragazzo che è nei giovani e che è uscito da un talent".

