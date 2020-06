EFFETTO FLOYD: IN AMERICA LA DISCUSSIONE SUL RAZZISMO STA SFUGGENDO DI MANO! HBO DECIDE DI CANCELLARE DAL PROPRIO CATALOGO UN CAPOLAVORO COME “VIA COL VENTO” – “E’ UN FILM RAZZISTA” - JOHN RIDLEY, LO SCENEGGIATORE DI "12 ANNI SCHIAVO'' AVEVA CHIESTO DI ELIMINARE LA PELLICOLA DAL CATALOGO. HBO L’HA FATTO, MA HA SPIEGATO CHE IL FILM TORNERÀ “CON UNA DISCUSSIONE SUL CONTESTO STORICO” (CIAO CORE!) – VIDEO

Tempi duri per i cinefili di tutto il mondo che, pur non essendo per niente razzisti, hanno amato e amano uno dei film più importanti e popolari (e belli, ci sentiamo di aggiungere) della storia del Cinema:

Via col Vento di Victor Flaming. Il film, ambientato negli stati schiavisti del sud (per i quali smaccatamente parteggia) durante la guerra di secessione è accusato (da tempo, in realtà, ma soprattutto negli ultimi giorni di proteste) di essere razzista, filo schiavista e di promuovere stereotipi orrendi sui neri d’America dipinti come spesso pigri, stupidi e fondamentalmente a loro agio nella loro condizione di schiavi.

Per questo, il canale via cavo HBO, in questi giorni di polemiche e scontri, ha cancellato il film dai suoi cataloghi on line. La rimozione del film, hanno fatto sapere da HBO, non è definitiva, ma se e quando la pellicola tornerà disponibile dovrà essere preceduta da una “discussione sul suo contesto storico e una denuncia di quelle stesse rappresentazioni dei neri e della schiavitù”.

