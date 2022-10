14 ott 2022 14:01

ELODIE IN LOVE - LA CANTANTE FA ORMAI COPPIA FISSA CON ANDREA IANNONE. I DUE HANNO PUBBLICATO LA PRIMA FOTO INSIEME SUI SOCIAL SCATTATA DURANTE UNA VACANZA D'AMORE A MADRID - DOPO LA FUGA ROMANTICA IN BICICLETTA DI ALCUNI GIORNI FA CON LEI CHE SI LAMENTAVA (“MI FA MALE IL CULO”), I DUE SI TROVANO NELLA CAPITALE SPAGNOLA E HANNO TRASCORSO LA SERATA IN UN PUB NEL CENTRO. MARRACASH, CON CUI ELODIE È STATA PER DUE ANNI, SEMBRA DEFINITIVAMENTE DIMENTICATO…