Stefano Balassone per “la Repubblica”

S e, mentre vai di zapping, incroci D' Urso che si destreggia nella tv del virus, non manchi di ammirare la tigna e la faccia tosta con cui flette all' emergenza, mantenendolo pressoché intatto, il suo tipico linguaggio a base di fremiti e bacini, come se 007 riferisse della minaccia nucleare con le parole e le mossette di un gossip sugli amori.

Così, se parla con l' inviata nella Fiera di Milano circa l' allestimento di nuovi letti e terapie intensive, siamo al "servizio in esclusiva". Ma l' esclusiva (cioè impedire ad altre tv di ficcare il naso in quei locali) di questi tempi e in questo campo, nessuno può pretenderla o concederla quando si tratti di informazioni rilevanti per l' umore dei tanti costretti nelle case. E quindi è chiaro che quella "esclusiva" è un ferro verbale del mestiere, estratto dall' automatico gergo del D' Urso style mirato a fidelizzare l' audience mediante privilegi.

Se sta riferendo degli italiani che implorano soccorso dalle isole di Capo Verde, perché rimasti in trappola, isolati e forse perfino senza alloggio, Barbara dirà "mi hanno chiesto di collegarsi con me". Dove la dominanza del pronome riferito a sé medesima sconta l' intento di non tradire la sua usuale conduzione, segnata dal mostrarsi "complice" (in senso buono, per carità) nei confronti tanto degli ospiti che del pubblico.

Oltre che dell' idea, signora mia, che la persona è tutto e il ruolo zero. Se il tema sono le troppe persone che portano a spasso il cane o fanno ginnastica all' aperto, allora è il turno dell' indignazione verso quegli anarchici riottosi e torna buono l' occhio sbigottito e il cadere desolato delle braccia, che di sicuro replica il gesto esasperato della zietta sola e chiusa in casa.

Infine, il prof Galli, il burbero del Sacco, si becca "prof, io ti ringrazio tantissimo", con il "tu" preteso dal talk show rosa. Scherzi a parte, speriamo che la Nostra funzioni davvero per trattenere la gente in casa e non fornisca un alibi ennesimo agli evasi.

