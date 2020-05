EVVIVA, TORNA IL CAFONAL! – ANNUNCIATA LA PRIMA FESTA MONDANA A ROMA NEL POST QUARANTENA: IL PRIMO GIUGNO AL MAXXI SARÀ INAUGURATO IL ‘MEDITERRANEO RISTORANTE & GIARDINO” E CI SONO CENTO INVITATI – TUTTI, POLITICI E VIP VARI E AVARIATI, SARANNO SOTTOPOSTI A TERMOSCANNER E DOVRANNO TENERE LA MASCHERINA. E NIENTE ASSALTO AL BUFFET!

Cecilia Cirinei per “la Repubblica – ed. Roma”

MAXXI

Le socialite possono stare tranquille, e tirare un sospiro di sollievo. La Roma mondana non è morta. Dopo tre mesi di lockdown da Covid-19 possono prendere negli armadi i loro outfit preferiti, dal little black dress alle décolleté tacco 12 in vernice. Si ricomincia con una serata in anteprima a inviti, il primo giugno alle 19,30, per l' inaugurazione di Mediterraneo Ristorante & Giardino del museo Maxxi: il locale ha cambiato gestione a ottobre e aprirà al pubblico il 2 giugno con un ricco programma anche extra culinario, tutti i giorni, dalla mattina a tarda sera. Naturalmente, a distanza di sicurezza.

MELANDRI MAXXI

Il Maxxi ha riaperto ieri riproponendo la mostra dedicata all' architettura di Giò Ponti (si potrà vedere oggi, domani e poi il 29, 30 e 31) e dal 2 giugno con gli orari abituali del museo. Per Mediterraneo la serata inaugurale " Female in March" era prevista il 7 marzo, è stata spostata poi al 4 aprile, quindi a lunedì primo giugno.

Per i cento invitati del mondo dello spettacolo e della cultura, ci sarà il termoscanner all' entrata per misurare la febbre, l' obbligo di mascherina e di stare seduti al proprio posto. I tavoli per assaggiare le creazioni degli chef Valerio De Pasquale, Francesco Di Cori e della pasticcera Irene Tolomei, finalista dell' ultima edizione del talent "Bake Off Italia", saranno solo quelli per far accomodare nel giardino 100 persone. Ma ci sarà la musica dal vivo delle dj di "Female Cut", con la performance della band Balsamo di Scimmia, in un appuntamento che poi proseguirà tutti i giovedì.

patrick dempsey alessandro borghi i diavoli 2

In consolle, ad aprire metaforicamente le danze ( vietate), con mascherina e guantini, la dj Lady Coco, una delle fondatrici dell' associazione al femminile. La dodicesima edizione comprende molte delle dj più apprezzate di Roma: da Barbarella ad Eva Kant, da De-Monique a Flavia Lazzarini. Tra gli invitati, la presidente della Fondazione Maxxi, Giovanna Melandri, ma anche politici, imprenditori e molti nomi noti, come Alessandro Borghi. L' attore è protagonista su Sky, accanto a Patrick Dempsey e Kasia Smutniak, della fiction del momento, "Diavoli", sul mondo della finanza internazionale, tratta dal libro del banchiere milionario Guido Maria Brera, marito della show-girl Caterina Balivo. E chissà se fra i tavolini all' aperto di Mediterraneo, non ci sarà anche Dempsey, famoso per essere stato il protagonista della fiction "Grey' s Anatomy" nella parte del dottore rubacuori Derek Shepard. Nella serata si potranno assaggiare anche i cocktail proposti dal brand Nio e ispirati a Zaha Hadid, l' architetto che progettato il Maxxi.

tavoli al maxxi