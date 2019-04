1.CESARE CADEO

2. CADEO È MORTO. ADDIO ALLO STORICO CONDUTTORE TV E GRANDE TIFOSO DEL MILAN

Da gazzetta.it

Cesare Cadeo, giornalista e conduttore tv tra i più popolari, si è spento oggi. Aveva 72 anni. Da sempre tifoso milanista, all’inizio degli Anni 70 è responsabile delle relazioni esterne del Milan di Felice Colombo e Vittorio Duina. Nel 1975 inizia a lavorare a Tvm66, una delle prime emittenti televisive milanesi. Poi passa alla corte di Silvio Berlusconi di cui resterà sempre molto amico, prima a TeleMilano58 poi a Canale 5. Qui partecipa alla realizzazione del Mundialito di calcio e commenta i principali eventi sportivi. Nella stagione 1982/83 conduce Goal con Enzo Bearzot, c.t. della Nazionale campione del mondo in Spagna. Un anno dopo, è lui il presentatore di trasmissioni sportive come Record e Super Record , in onda su Canale 5. Dal 1989 al 1992 eccolo invece su Italia 1 a Calciomania, affiancato da Paola Perego e Maurizio Mosca. Nel 1995 è ospite fisso di Mai dire Gol.

AL FIANCO DI SILVIO — Durante la Presidenza del Milan di Berlusconi è consigliere d'amministrazione del club. È Cadeo nel 1986 a condurre la mitica presentazione all'Arena di Milano della prima squadra targata Silvio ed è sempre lui, il 15 maggio 1988, lo speaker della festa di San Siro per il primo scudetto. Padre di Alessandra, Filippo e Caterina, è stato anche assessore allo Sport della Provincia di Milano tra il 1999 e il 2004.

Da www.cinquantamila.it, a cura di Giorgio Dell'Arti

Milano 2 luglio 1946. Conduttore tv. Giornalista. Prima del 1978, anno in cui è approdato a Telemilano 58, ha condotto il tg dell’emittente Tvm66. Assunto a Canale 5 nell’81 come inviato e consulente aziendale, suoi primi programmi Goal (con Enzo Bearzot), Superflash (con Mike Bongiorno). Nei primi anni ’80 conduce Record e SuperRecord, trasmissioni di sport, grazie alle quali vince il Telegatto. Nel 1986 è entrato a far parte del cda del Milan, dove è restato per dieci anni. Nel 1999 fu nominato assessore allo Sport della Provincia di Milano (presidente Ombretta Colli). Nel 2007-2008 ha condotto con Roberta Lanfranchi il reality La sposa perfetta.

• Nel 2008 è stato l’ideatore, l’autore e il conduttore di Ali di luce, su Telenova e sul canale 892 di Sky, con Aristide Malnati e Tonino Scala.

• Nel 2010 e nel 2011, sempre su Telenova e sul canale 892 di Sky, ha condotto Passo in TV con Irene Colombo, Aristide Malnati e Tonino Scala, per la regia di Mimmo Zingaro.

• «Continuo a presentare centinaia di Televendite e Telepromozioni su Canale5, Italia1, Rete4».

• Della morte dice: «Non me ne frega niente. Nel 2000 l’ho vista da vicino, ho avuto un’ischemia e ora ho due gancetti che mi aiutano a tenere le arterie aperte». (Libero)

• Sposato con Lalla, conosciuta all’Università nel 1964. Tre figli: Alessandra (1973), Filippo, (1975) e Caterina, (1983). Un nipote, Matteo e un pastore tedesco Sheva.

• «Questo è più o meno quello che ho combinato… avrei potuto fare meglio, ma è andata così e ringrazio Dio di avermelo permesso». [Cesarecadeo.it]

