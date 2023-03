FABIO FAZIO SILURATO DALLA RAI? - L’INDISCREZIONE DI TVBLOG.IT: AL SUO POSTO POTREBBE ARRIVARE MASSIMO GILETTI - "IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI FAZIO CON I NUOVI VERTICI, CHE POTREBBERO ARRIVARE A MAGGIO, SAREBBE TUTT’ALTRO CHE AUTOMATICO. MASSIMO GILETTI POTREBBE EDITARE LO SPAZIO DELLA PRIMA SERATA DELLA DOMENICA SU RAI3 AL POSTO DI CHE TEMPO CHE FA" - FAZIO POTREBBE PASSARE A DISCOVERY...

fabio fazio

Da https://www.liberoquotidiano.it

Si respira aria di cambiamento su Rai 3. Fabio Fazio potrebbe cedere il posto a Massimo Giletti. Stando a quanto riportato da alcuni retroscena, "il rinnovo del contratto di Fazio con i nuovi vertici che potrebbero arrivare a maggio sarebbe tutt’altro che automatico". Secondo TvBlog.it "Massimo Giletti potrebbe editare lo spazio della prima serata della domenica su Rai3 al posto di Che tempo che fa".

luciana littizzetto e fabio fazio si tagliano i capelli 2

Addirittura, si parla di una trattativa che procede a gonfie vele, quella tra il conduttore di La7 e la Rai. "Stavolta - si legge - la cosa potrebbe davvero andare in porto". Intanto Fazio potrebbe finire a Discovery. "Lasciare la Rai è stato un dolore profondo, ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte - ha ammesso intervistato da Francesca Fagnani a Belve -. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone".

FABIO FAZIO

Chi ci sarebbe dietro l'addio, il giornalista lo sa bene: "Il mandante è politico, non ho la certezza ma posso avere delle intuizioni. So benissimo chi è ma non voglio dirlo". E a proposito di Mediaset, ha ammesso: "Ho un ottimo ricordo degli incontri con gli uomini Mediaset, ma mi è dispiaciuto non essere riuscito a dialogare con Pier Silvio Berlusconi, se ci fossimo incrociati sarebbe stato diverso. A me piace incontrare chi decide".