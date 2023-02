NELLA FAIDA DEI PINK FLOYD ENTRANO ANCHE LE MOGLI – POLLY SAMSON, MOGLIE DEL CHITARRISTA DAVID GILMOUR, HA SPARATO UN TWEET DI FUOCO CONTRO ROGER WATERS: “SEI ANTISEMITA FINO AL MIDOLLO. SEI ANCHE UN APOLOGETA DI PUTIN E UN BUGIARDO, UN LADRO, UN IPOCRITA, UNO CHE ELUDE LE TASSE E CANTA IN PLAYBACK, UN MISOGINO, UN INVIDIOSO PATOLOGICO, UN MEGALOMANE” – WATERS HA DIFESO PUTIN, ACCUSANDO “I NAZIONALISTI UCRAINI” DELLO SCOPPIO DELLA GUERRA…

Litigano ormai da più di trent'anni. Negli ultimi tempi Roger Waters e David Gilmour si sono detti di tutto, soprattutto a causa delle posizioni politiche, assolutamente divergenti. Ma oggi è apparso un tweet di Polly Samson, moglie del chitarrista dei Pink Floyd David Gilmour, rivolto a Waters: nessuna mezza misura.

[…] "Sfortunatamente Roger Waters sei antisemita fino al midollo. Sei anche un apologeta di Putin e un bugiardo, un ladro, un ipocrita, uno che elude le tasse e canta in playback, un misogino, un invidioso patologico, un megalomane. Ne abbiamo abbastanza delle tue cazzate".

[…] Waters non ha rilasciato nessuna dichiarazione sul tweet di Polly Samson. La moglie di Gilmour ha preso una durissima posizione contro il bassista della storica band, a causa delle sue posizioni sulla guerra in Ucraina e su Israele, espresse in una recente intervista. Fra gli ultimi contrasti tra i due o stato della guerra in Ucraina: il chitarrista ha pubblicato un brano a sostegno della causa di Kiev e il bassista ha invece dato la colpa del conflitto "ai nazionalisti ucraini".

"Putin ha sempre sottolineato di non avere alcun interesse a conquistare l’Ucraina occidentale - ha detto Waters in un'intervista alla Berliner Zeitung - né a invadere la Polonia o qualsiasi altro paese oltre confine. Vuole proteggere le popolazioni di lingua russa in quelle parti dell’Ucraina dove le popolazioni di lingua russa si sentono minacciate dai governi di estrema destra influenzati dal golpe di Maidan a Kiev. Un colpo di stato ampiamente accettato come orchestrato dagli Stati Uniti». […]

