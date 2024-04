LE FAKE NEWS? DALLA CINA CON FURORE! - MOLTI DEGLI ACCOUNT SOCIAL DEI SOSTENITORI DI TRUMP SONO STATI USATI DA PECHINO PER DIFFONDERE PROPAGANDA FILO-CINESE - NELL'ANNO IN CUI 60 PAESI VANNO AL VOTO, ARGINARE LA DISINFORMAZIONE E' CRUCIALE - L'ACCOUNT CINESE "MAGA2024", USATO PER DIFFONDERE TEORIE COSPIRATORIE SULLA GUERRA IN UCRAINA, E' STATO RIPRESO DALL'ULTRA' TRUMPIANO ALEX JONES...

Estratto dell’articolo di Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

In rete utenti che si definiscono «MAGA all the way», cioè trumpiani al 110 per cento, ironizzano sull’età avanzata di Biden e lo accusano di essere un satanista pedofilo come nelle teorie cospirative dei QAnon. Niente di nuovo? Beh, non proprio, visto che gli investigatori hanno scoperto che molti di questi account, rimasti a lungo in silenzio, anni fa erano stati usati per diffondere i messaggi di propaganda filocinese in mandarino della rete Spamouflage, controllata dal governo di Pechino.

Nell’anno in cui 60 Paesi, compresi Stati Uniti e Unione europea, vanno al voto, 200 associazioni per la tutela dei diritti civili hanno chiesto ai capi di Meta-Facebook, Google, Twitter-X, Reddit e altre reti sociali di intensificare la sorveglianza contro la diffusione di informazioni false sulle loro piattaforme: propaganda basata su fake news alimentata all’interno degli Stati Uniti ma, spesso ormai, proveniente dall’estero e basata su tecnologie di intelligenza artificiale (AI) sempre più sofisticate e, quindi, difficili da individuare. [...]

Ma il vero balzo in avanti tecnologico l’ha fatto la Cina con trame a volte intrecciate con quelle russe come nel caso scoperto dall’Institute for Strategic Dialogue e raccontato dal New York Times: un utente di X chiamato MAGA 2024, ma di provenienza cinese, ha diffuso un video della tv russa RT secondo il quale Biden e la Cia avrebbero mandato un gangster neonazista a combattere in Ucraina. [...] Alex Jones, ultrà della destra radicale, l’ha comunque ripresa e condivisa coi suoi due milioni di follower. [...]

