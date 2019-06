IL FAMOSO CAVILLO DI VIALE MAZZINI - LA RAI PRECISA: ''IL TRIBUNALE NON SI È PRONUNCIATO SUI DIRITTI DELLA CHAMPIONS LEAGUE''. IN EFFETTI HA ''SOLO'' RIGETTATO L'URGENZA DEL RICORSO FATTO DA VIALE MAZZINI CONTRO SKY, CHE VUOLE ACCORDARSI CON MEDIASET PER LE REDDITIZIE PARTITE IN CHIARO DELLA MASSIMA COPPA EUROPEA. ''LA RAI RICORRERÀ PER VEDER RICONOSCIUTE LE PROPRIE RAGIONI''

(ANSA) - Nessuna pronuncia sulla titolarità dei diritti della Champions League da parte del tribunale di Milano: lo rende noto la Rai, che a maggio aveva presentato ricorso, ex articolo 700, perché le venisse riconosciuto il diritto a esercitare le opzioni previste dal contratto con Sky per la trasmissione delle partite in chiaro della massima competizione per club per l'edizione 2019-2020 e 2020-2021.

"In merito al ricorso presentato dalla Rai - si legge in una nota di Viale Mazzini - il tribunale di Milano non ha affrontato il merito della questione, limitandosi a rilevare la mancanza dei requisiti per una pronuncia d'urgenza. La Rai ricorrerà per vedere riconosciute le proprie ragioni e assicurare al proprio pubblico la visione delle partite di Champions League per le prossime due stagioni".

