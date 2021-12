16 dic 2021 13:43

PER FAR INCAZZARE MUSK BASTA CHIEDERGLI DI PAGARE LE TASSE - LA SENATRICE DEMOCRATICA ELIZABETH WARREN TWITTA DOPO LA COPERTINA DI “TIME” CON ELON: “CAMBIAMO LE REGOLE IN MODO CHE LA PERSONA DELL’ANNO PAGHI LE TASSE” - E IL FONDATORE DI TESLA SUBITO RISPONDE PICCATO: “SE TU APRISSI GLI OCCHI PER DUE SECONDI TI ACCORGERESTI CHE PAGHEREI PIÙ TASSE DI OGNI AMERICANO NELLA STORIA”