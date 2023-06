FARINELLI IN BRODO – GRAN FESTA A ROMA PER MARTIN SCORSESE E IL SUO CINEMA. MA SORGE MALIZIOSA LA DOMANDA: IL FELSINEO FARINELLI, ANZICHÉ INVITARE ADESSO SCORSESE A ROMA ALLA CASA DEL CINEMA PER POI AVERLO A BOLOGNA ALLA RASSEGNA IDEATA SEMPRE DA LUI, NON AVREBBE FATTO MEGLIO AD ASSICURARSI L'ANTEPRIMA DEL SUO NUOVO FILM “KILLERS OF THE FLOWER MOON”, LA CUI USCITA (IL 19 OTTOBRE) RICADE PROPRIO SULLE DATE DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA, PRESIEDUTA DALLO STESSO FARINELLI?

DAGOREPORT

Due giorni fa si è svolto a Roma un partecipatissimo evento alla Casa del Cinema che ha visto come protagonista Martin Scorsese, fresco reduce dal successo al Festival di Cannes dove ha presentato il suo nuovo film “Killers of the flower moon”.

Il giorno prima, Scorsese si è recato a Cinecittà per una masterclass blindatissima al Centro Sperimentale di Cinematografia, presieduto da Marta Donzelli affiancata sul palco da Gianluca Farinelli, presidente della Fondazione Cinema per Roma, quella che ogni anno confeziona la Festa del Cinema, in duplex con Paola Malanga.

Quella capitolina era però solo una tappa di avvicinamento per il celebre regista di “Taxi Driver” e “Casino”. Dopo onori e salamelecchi, compresa foto con il sindaco Gualtieri, Scorsese si è scapicollato alla volta di Bologna ospite della Cineteca presieduta dall’ubiquo Gianluca Farinelli per presentare una retrospettiva dei suoi capolavori.

Bella l'iniziativa, per carità! Ma sorge spontanea e maliziosa la domanda: il felsineo Farinelli, anziché invitare adesso Scorsese a Roma alla Casa del Cinema per poi averlo a Bologna alla rassegna ideata sempre da lui, non avrebbe fatto meglio ad assicurarsi l'anteprima del suo nuovo film “Killers of the flower moon”, starring Dicaprio e De Niro, la cui uscita (il 19 ottobre) ricade proprio sulle date della Festa del Cinema di Roma, presieduta dallo stesso Farinelli?

Mah, speriamo di essere smentiti e di vedere Scorsese e cast sul red carpet dell’Auditorium ad ottobre...

POST SCRIPTUM

Dal 5 maggio al 6 giugno la nuova Casa del Cinema targata Farinelli ha riservato oltre il 30% dei titoli in programma ai film distribuiti dalla “sua” Cineteca di Bologna. Non sarà che il buon Farinelli si sia già abituato al ponentino romano?

