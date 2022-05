FATE L’AMORE, NON LA GUERRA! - PORNHUB NON HA MAI SMESSO DI FUNZIONARE IN RUSSIA, ANZI, NON POCHI RUSSI, E SPECIE SE RESIDENTI ALL’ESTERO, SI SONO RIVERSATI SUL SITO PORNO PIÙ VISTO AL MONDO PER DIRE PESTE E CORNA DI PUTIN - BARBARA COSTA: “TUTTO QUESTO, PERÒ, AVVENIVA FINO A UN MESE FA. LE ATROCITÀ IN UCRAINA CONTINUANO MA CHE SUCCEDE ORA? DOVE SONO FINITI I VIDEO, DI MODELLI RUSSI E DI MODELLI UCRAINI, ANTI PUTIN? PERCHÉ, SE ORA VI CLICCO SU, MI APPARE LA SCRITTA "VIDEO DISATTIVATO" O "VIDEO CHE NON RISPETTA I TERMINI DI UTILIZZO"? DOV’È ANDATA A FINIRE LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE CAPOSALDO DELLA COMMUNITY?”

luxury girl (3)

Barbara Costa per Dagospia

Fuck Putin, ma non su Pornhub! Al contrario della fake girata all’indomani dell’attacco russo all’Ucraina, Pornhub non ha mai smesso di funzionare in Russia, anzi, si è ritrovato porto franco. Non pochi russi, e specie se residenti all’estero, si sono riversati sul sito porno più visto al mondo per dire peste e corna di Putin. Russi sex creator dal grande seguito e no si son rivestiti e hanno fatto e lì postato video, e proclami, per urlare che “il popolo russo non è Putin!!!”, e ucraini sex creator hanno fatto e lì postato video, e proclami, per far vedere le loro città – e le loro stesse vite – subissate dai russi. Tutto questo, però, fino a un mese fa. Le atrocità in Ucraina continuano ma… che succede, Pornhub? Dove sono finiti i video, di modelli russi e di modelli ucraini, anti Putin???

lolly lips

Perché, se ora vi clicco su, mi appare la scritta "video disattivato" o "video che non rispetta i termini di utilizzo"? Sono queste le tue regole, Pornhub, sono le tue scelte, ma dov’è andata a finire la libertà di espressione caposaldo della tua community?

È sparito il video di Kate, sex creator ucraina, di Kiyv, che, se prima di finire sotto le bombe su Pornhub postava video mentre sc*pava sul terrazzo, col suo ragazzo, dal sesso ha spostato la telecamera agli allarmi, e alle sirene.

luxury girl

Dal godimento al terrore. È sparito il video di Bisexcouplefamily, coppia amatoriale russa e bisex che, se prima postava amatorial sullo sperma in macchina, ora è arrabbiata e mortificata “da quanto il nostro paese fa: il popolo russo non è il governo russo!!!”. Ed è sparito il video "No War!" di Luxury Girl, sventola russa capace di pigiare il traffico di Pornhub a milioni di views sotto ciascun suo video in cui con quei suoi occhioni blu e quel suo corpo non meno che perfetto si dimena in pose sessuali più (finto) incestuose, in porno di succosi p*mpini, e orgasmi.

lolly lips 1

C’è un video di Luxury Girl da solo capace di concentrare più di 114 milioni di sguardi cioè di s*ghe… ma, tra un p*mpino e l’altro, Luxury Girl, fin dal primo giorno di guerra, cosa ne pensa l’ha dichiarato: “Non saltate a conclusioni basate su notizie manipolate dai media. I giovani russi sono contro la guerra: da sempre considerano gli ucraini loro fratelli”. Se non su Pornhub, i video "politici" di Luxury Girl sono visibili su altri siti porno free, come Daftsex, come MyPornVid, e Luxury li posta sui suoi social, e sul suo canale Youtube.

luxury girl tw

Sono ficcanti come il video – tuttora su Pornhub, mentre scrivo, e sottotitolato! – "Stop War. Stop Putin" della russa e attraentissima Lolly Lips, recente sexy prodigio inchiodante milioni di allupati ai suoi video di assatanati languori. E, accanto ad essi, pure Lolly Lips lo dice chiaro: “Io sono russa e sto con gli ucraini!!! Il mio paese è un regime, Putin è un killer, e ciò che sta facendo è mostruoso!!!”.

lolly lips tw

Luxury Girl (vero nome Kristina, 28enne, bisex) e Lolly Lips (in realtà Anastasia Solodkova, 21 anni, di Volgograd) sono ragazze come in Occidente tante altre che, su Pornhub, fanno fruttare le loro abilità pornografiche in video homemade. Sono imprenditrici e i loro porno alias sono i loro brand. E però sono ragazze mica solo tette e c*lo ma che sanno tirare fuori l’utero per far sapere al mondo come sono i nuovi russi che non stanno con Putin!!!

luxury girl (2)

Luxury e Lolly fanno parte della generazione che disprezza e che respinge la vecchia mentalità russa: loro sostengono che è la folle paura che il Cremlino ha del "contagio" della democrazia – pur acerba e debole e limitata – che c’è in Ucraina il vero motivo dell’ aggressione russa. I giovani russi che sanno in VPN navigare eludendo la censura di Putin SANNO che la realtà russa è solo una delle tante, e certo non la migliore.

luxury girl lato b

Luxury e Lolly accanto al porno che è il loro mestiere vogliono dire la loro su una porno piattaforma dove hanno – e sanno fargli avere – un pubblico vastissimo e potenzialmente sterminato… Perché Pornhub è un potere. Un nuovo potere che, se lo vuoi, è persino informativo (notizie di guerra si muovono in porno chat…). Dove li trovi occhi e orecchie così numerosi? Dove una community così presente? Fa bene Putin a temerlo, e a tentar di chiuderlo! Su questo l’hanno consigliato bene… e su OnlyFans? OnlyFans ha deciso di nuovo di bloccare (temporaneamente…?) i creator russi che risiedono in Russia e da lì pornano, dopo averli già inibiti appena partito il russo attacco contro l’Ucraina.

lolly lips pornhub

La politica di OnlyFans è netta: quando il governo di Zelensky ha lanciato richiesta via Twitter di donazioni in cripto-valute, OnlyFans gliene ha fatte avere una somma pari a 1,3 milioni di dollari, e altri 5 sono andati ad enti umanitari a supporto dei civili ucraini (si prenda nota: il capo di OnlyFans è ucraino-americano ed è Leonid Radvinsky, fondatore del sito porno MyFreeCams).

pornhub ukraine war video

Ne consegue che Lolly Lips, che è russa ma si dice porni da fuori (e forse da New York) al contrario delle sue porno compatriote può seguitare a stare su OnlyFans, così come Luxury Girl, che vive e porna dall’Estonia, e che su OF ha rating 0,2% (su OnlyFans più la tua percentuale è vicina allo zero, più sei popolare e hai seguaci fedeli…) Se alcune influencer piene di followers possono indirizzare trend, pensieri, finanche voti… lo possono fare i corpi di Pornhub… Eccitare. E protestare. E far s*gare. E muovere il dissenso. Tra una pornata e l’altra.

lolly lips tw 1 tik tok guerra in ucraina video bisexcouplefamily foto profilo pornhub lolly lips porn video luxury girl vol. 2 luxury girl vol. 1 lolly lips porn video 1 luxury girl 1 lolly lips 2 luxury girl tw 2 luxury girl tw 1 luxury girl 4 luxury girl 3 lolly lips 1 lolly lips porn video 3 luxury girl modelhub luxury girl 2 luxury girl vol. 8 save ukraine pornhub lolly lips stop war stop putin pornhub lolly lips porn video 2 lolly lips ig pornhub luxury girl luxury girl vol. 7