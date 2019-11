LE FATICHE DELLA ERCOLANI SONO RIPAGATE PROFUMATAMENTE - LA SUA ''STAND BY ME'' È IL PRODUTTORE INDIPENDENTE CHE IN RAI GUADAGNA DI PIÙ: RICAVI DI MILIONI DI EURO PER PRODURRE UNA PIOGGIA DI PROGRAMMI, DA GEPPI CUCCIARI A EZIO MAURO, DA SALVO SOTTILE A ''BATTUTE?'' - COME MAI IL RENZIANO ANZALDI, MASTINO SEMPRE PRONTO A MORDERE LO STRAPOTERI DEGLI AGENTI PRESTA E CASCHETTO, NON SI CHIEDE COME MAI TUTTE QUESTE TRASMISSIONI LA RAI NON SE LE PRODUCE ''IN HOUSE''?

simona ercolani stefano coletta foto di bacco (2)

DAGONEWS

È il produttore indipendente che in Rai guadagna di più. La sua Stand By Me produce programmi per tutte le reti e nel 2019 può già vantare un bilancio di tutto rispetto, forte del fatto che su Rai3 e Rai2 praticamente produce tutti i programmi più importanti . Simona Ercolani non è certamente quello che si dice una donna simpatica ma ci sa fare. È abile nei rapporti e sa bene come muoversi con la politica.

Amica dell’amministratore delegato Fabrizio Salini (che prima di approdare in Rai ha lavorato con lei a Stand By Me e aveva il 5% della società) amica e sponsor di Renzi per il quale ha lavorato alla Leopolda, ha tentato un avvicinamento anche con la Lega, ma nel centrodestra la Ercolani non è vista di buon occhio tanto che in Commissione di Vigilanza qualcuno sta compilando un dossier sui guadagni della produttrice ‘de sinistra’.

ezio mauro simona ercolani foto di bacco

La sua Stand By Me però gode di ottima salute a guardare i conti e le commesse che la Ercolani ha avuto dalla Rai. Con svariati milioni di euro al suo attivo. Per La serie sull'ospedale pediatrico Bambino Gesù in onda in seconda serata su Rai3 (share 3,5% la prima, 5 la seconda), una decina di puntate in tutto, il servizio pubblico le darà qualcosa come un milione di euro. Altri 800mila la Rai li sgancia per Prima dell’alba, il programma sulla notte con Salvo Sottile, in onda sempre su Rai3, 10 puntate tra seconda serata e speciali di prima.

simona ercolani myrta merlino paolo cirino pomicino foto di bacco

Per produrre il documentario ''1989-Cronache dal muro di Berlino'' andato in onda su Rai3 con la conduzione di Ezio Mauro la società della Ercolani ha incassato più di 320 mila euro. Altri 400 mila arriveranno da Rai3 per il late show di Geppi Cucciari e centinaia di migliaia di euro pioveranno da Rai Gulp per la serie tv per ragazzi ''Sara e Marti''. E poi c’è Rai2. Anche Freccero non ha negato appalti alla Stand By Me. Per "Battute?", il programma comico in seconda serata su Rai2, altri 800 mila euro.

Possibile che tutti questi programmi la Rai non possa produrli da soli? Come mai il renziano Anzaldi si è sempre scagliato contro lo strapotere degli agenti (Presta e Caschetto) e mai contro l’azienda pubblica che appalta programmi all’esterno?

simona ercolani giuliano ferrara myrta merlino sandra carraro foto di bacco concia meli ercolani gallotto

ERCOLANI RONDOLINO paolo mieli, stefania giannini, luca lotti, luigi gubitosi, franco marini, simona ercolani ERCOLANI RONDOLINO