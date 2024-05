FEDEZ? NO, GRAZIE! – SALTA L’OSPITATA DEL RAPPER A “DA VICINO NESSUNO È NORMALE”, IL NUOVO PROGRAMMA DI ALESSANDRO CATTELAN. SECONDO IL SITO DI DAVIDE MAGGIO, A STOPPARE L’INTERVISTA È STATA LA PRODUZIONE, CHE HA FATTO UN PASSO INDIETRO DOPO LE ACCUSE CHE HANNO TRAVOLTO IL RAPPER, INDAGATO PER RISSA E LESIONI NEL CASO DEL PESTAGGIO A CRISTIANO IOVINO - QUEST’AUTUNNO ERA GIÀ SALTATA LA PARTECIPAZIONE DI FEDEZ A “BELVE”, RECUPERATA POI IN PRIMAVERA…

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

morgan mika victoria cabello fedez cattelan x factor

Doveva essere uno degli ospiti di punta del debutto di Alessandro Cattelan in prima serata su Rai2. E invece è arrivato l’imprevisto. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che è saltata l’ospitata di Fedez a Da Vicino Nessuno è Normale.

In questi giorni, il cantante nell’occhio del ciclone per via dell’indagine sul pestaggio al personal trainer Cristiano Iovino (nonchè uomo del caffè di Ilary Blasi), era atteso al teatro Parenti di Milano, set della nuova trasmissione del lunedì sera.

FEDEZ - ALESSANDRO CATTELAN

In Da Vicino Nessuno è Normale, Cattelan cercherà di trovare in maniera ironica e originale le risposte alle domande che ci poniamo quotidianamente con l’aiuto di persone del pubblico e di ospiti del mondo dello spettacolo, sport e comicità. Dovrà però fare a meno di Fedez.

A stoppare l’ospitata sarebbe stata la produzione che avrebbe fatto un passo indietro probabilmente in considerazione del momento delicato del rapper. Quest’autunno era già saltata l’ospitata di Fedez a Belve (la Rai non gli aveva perdonato i fatti di Sanremo 2023) per poi essere recuperata in primavera. La prima puntata di Da Vicino Nessuno è Normale è fissata per lunedì 20 maggio in prima serata su Rai2.

fedez ultrà milan Fedez con gli ultras Christian Rosiello e Islam Hagag detto Alex Cologno chiara ferragni e fedez - prima cena 2016 - foto chi FEDEZ AL TRIBUNALE DI ROMA fedez ferragni e i figli