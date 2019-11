FELTRISSIMO CONTRO IL RISCALDAMENTO GLOBALE - VIDEO: STASERA A ''FAKE'' LO SCONTRO TRA IL DIRETTORE DI ''LIBERO'', LUCA SOFRI E LUCA MERCALLI - VITTORIO SOSTIENE CHE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO È UNA MEZZA BALLA, IL CLIMATOLOGO MERCALLI TIRA IN BALLO L'ORDINE DEI GIORNALISTI (CHE PER FELTRI È UNA BOIATA) E SOFRI…

Da ''Fake'' in onda stasera su ''Nove'' dopo ''L'Assedio''

Nel corso della nuova puntata di Fake – La Fabbrica delle Notizie, condotto da Valentina Petrini ogni mercoledì alle 23:30 sul Nove, dopo un contributo video con il climatologo Luca Mercalli si innensca un botta e risposta in studio tra Feltri e la conduttrice Valentina Petrini. Poi subentra il direttore de ilPost.it, Luca Sofri.

Ecco qui un’anticipazione, stasera tutto il dibattito con epilogo finale, Feltri avrà lasciato lo studio oppure avrà continuato a difendere le tesi negazioniste sul clima?

Clip: “Come definirebbe gli articoli di Libero sui cambiamenti climatici? (voce fuori campo, ndr)”

Il climatologo Luca Mercalli: “lo definirei un giornalismo non coerente con il codice deontologico della nostra professione. Io faccio tutte e due le professioni, sono ricercatore in campo climatologico ma sono anche giornalista scientifico iscritto all’ordine e so che nel nostro codice deontologico c’è una regola: bisogna sempre verificare le informazioni e non difendere delle informazioni lesive per qualche categoria sociale. In questo caso l’informazione lesiva della negazione del cambiamento climatico di origine antropica è l’intera umanità.”

Valentina Petrini al rientro in studio: “Feltri, a te la parola”. Vittorio Feltri: “Ma, naturalmente vorrei dire a questo signore che intanto l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti non è che aggiunga dei meriti particolari, anzi... Comunque lui sostiene che gli articoli di Libero siano delle stupidaggini, ma noi che siamo solamente dei giornalisti e non siamo ricercatori...”

Interrompe la conduttrice: “Lui lo è però”, “Ma mi fai finire o vuoi parlare tu?” risponde piccato il direttore di Libero. “Ti stavo semplicemente segnalando che era anche un climatologo”, aggiunge la Petrini. “Sì ma sarà anche il padreterno però noi che non siamo padreterni abbiamo guardato il termometro”, conclude Vittorio Feltri.

Luca Sofri ha uno scambio acceso con Vittorio Feltri a proposito del cambiamento climatico, visto che spesso il giornale diretto da Feltri ha sposato le tesi di coloro che mettono in dubbio che il surriscaldmento sia un fenomeno causato dal’uomo.

“Questo giochino dialettico che se uno obietta una cosa che sta dicendo qualcun altro gli sta dando del cretino... non funziona. Nessuno ti sta dando del cretino, semplicemente le tue (opinioni, ndr) non sono supportate dai dati e derivano dal fatto 1) che giudichi rispetto a quello che è successo a Bergamo - che è come andare in giro per Milano e dire che l’Italia è un paese ricco e florido se uno va in centro a Milano - no, non è rilevante quello che succede a Bergamo, rispetto alla questione del riscaldamento globale, con tutto il rispetto per Bergamo.... ho molti amici bergamaschi come si dice in questi casi...

“Numero due...”, tenta di proseguire il ragionamento il direttore del post.it, ma lo interrompe Feltri “E l’Alto Adige? E il Trentino?’”. “Ci siamo allargati parecchio”, ironizza Sofri. “Anche queste sono periferie?” domanda Feltri. “Sono posti dove nevica a novembre, da sempre, cosa mi stai dicendo...” si accende Luca Sofri. “A metà novembre non nevica? Aprono gli impianti a metà novembre spesso e volentieri. Da anni sù, nevica e fa freddo in Trentino e a Bergamo”. “A novembre, son tutti a sciare a novembre...” commenta Feltri. “Va bene, allora valutiamo il riscaldamento globale rispetto al fatto che nevica in Trentino” la conclusione di Sofri.

