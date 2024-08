FERMI TUTTI: “LORO”, IL BIOPIC DI SILVIO BERLUSCONI BY SORRENTINO, TORNA IN SALA - IL FILM SARÀ INCLUSO IN UNA RETROSPETTIVA DEDICATA AL REGISTA ITALIANO PREMIO OSCAR CURATA DAL CINEMA TROISI DI ROMA – MEDIASET AVEVA COMPRATO I DIRITTI DELLA PELLICOLA DOPO L'USCITA NELLE SALE STANDO BEN ATTENTA A TENERE L'OPERA LONTANA DAI PALINSESTI TELEVISIVI E DALLE PIATTAFORME STREAMING. ANCHE LE COPIE FISICHE DEL FILM SONO INTROVABILI IN ITALIA... - VIDEO

Estratto dell’articolo di Gennaro Marco Duello per www.fanpage.it

TORNI SERVILLO - LORO DI PAOLO SORRENTINO

Aspettando che si risolva l'impasse che coinvolge la distribuzione in home video e su tutte le piattaforme digitali, LORO torna al cinema. Fanpage.it è in grado di anticipare che il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi sarà incluso in una retrospettiva curata dal Cinema Troisi. Il ritorno al cinema del film, con Toni Servillo nei panni del fondatore e leader di Forza Italia, rappresenta un momento unico e imperdibile per gli appassionati del cinema di Sorrentino, vista la situazione ancora irrisolta dei diritti d'antenna e di diffusione in streaming/on demand. […]

LORO SORRENTINO BERLUSCONI APICELLA SERVILLO

Dopo le parole di Toni Servillo al podcast di Dario Moccia, la strana vicenda del film su Silvio Berlusconi, uscito nel 2018, è tornata al centro del dibattito. "È evidente che non c'è interesse a distribuirlo", ha dichiarato l'attore, riferendosi ai diritti d'antenna saldamente in mano a Medusa/Mediaset. […]

Per chi, […] è interessato a vedere il film per intero, non c'è nessuna possibilità: in Italia, il film in copia fisica o digitale non è disponibile, mentre la situazione è diversa per il mercato straniero. Vale la pena precisare, però, che all'estero è disponibile la versione unica del film, comunque più breve rispetto a Loro 1 e Loro 2 uscite in Italia il 24 aprile e il 10 maggio 2018. Si tratta di una versione della durata di 145 minuti, che fu necessaria per far competere il film agli Oscar 2019.

loro berlusconi by paolo sorrentino

La decisione del Cinema Troisi […] È anche un ulteriore invito a mantenere vivo il dibattito intorno alla mancata disponibilità del film sul mercato. […]

ARTICOLI CORRELATI

loro-1- paolo sorrentino loro di paolo sorrentino 6 loro il bunga bunga by paolo sorrentino loro berlusconi e il bunga bunga by paolo sorrentino loro 2 di paolo sorrentino 4 il set di loro di paolo sorrentino foto enzo russo 9 loro napolitano by paolo sorrentino loro veronica lario by paolo sorrentino loro di paolo sorrentino 1 loro di paolo sorrentino 3 loro di paolo sorrentino 4 loro di paolo sorrentino 5 LORO SORRENTINO BERLUSCONI SERVILLO VERONICA LARIO ELENA SOFIA RICCI loro 2 di paolo sorrentino 2 loro-1- paolo sorrentino loro-1- paolo sorrentino loro 2 di paolo sorrentino 1 loro 2 di paolo sorrentino 3