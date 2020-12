29 dic 2020 18:44

FERRARI IN PANNE PER BELEN – LA SHOWGIRL (PER MANCANZA DI SHOW) TRONCA LA COLLABORAZIONE CON MATTIA FERRARI, STILISTA E (EX) AMICO INTIMO: I DUE FINO A UN MESE FA ERANO INSEPARABILI, COSA È SUCCESSO? – INTANTO ANTONINO SPINALBESE SI È LICENZIATO DAL SALONE DI BELLEZZA DOVE LAVORAVA. STARE CON BELEN È DI PER SÉ UN IMPIEGO A TEMPO PIENO…