Claudio Sabelli Fioretti per il "Fatto Quotidiano"

Quello è il mio papà, dovete votare per lui. Carino Leone. Il suo papà è Fedez e lui lo vede alla televisione e si mette a fare il tifo. Giusto. È il suo papà. Solo che poi viene imbeccato dalla mamma e dà il numero di telefono per votare e anche il codice, 11. È piccolo e già la mamma lo ha trasformato in un influencerino, tutto griffato Versace. Lei, Chiara Ferragni, promuove la piastra stiracapelli e lui cerca di far vincere al suo papà il Festival di Sanremo. E quasi ci riesce. Poi interviene la mamma.

Gira attorno al cartonato di Fedez che ha sistemato nel salone a grandezza naturale, anche quello griffato Versace, e spara la preghiera ai suoi 22 milioni di follower: “Votiamo tutti Fede mandando un Sms con codice 11 al numero 4754751”. Vi prego, fatelo per me. Le rispondono migliaia di svalvolate rassicurandola. “Fatto”.

Con questa potenza di fuoco poteva non arrivare sul podio il suo maritino? In una notte è passato dalla diciassettesima posizione alla seconda. Diciamolo: è la vittoria di Chiara Ferragni che ha considerato il marito come un prodotto da promuovere e ha contribuito a falsare i risultati. Ma come, non si può tifare per i propri congiunti? Sì, ma c’è un limite a tutto.

Una volta si falsavano i risultati comprando decine di magliaia di schedine del Totip con le quali si votava. Altre volte i centralini dei call center venivano inondati dai cittadini pugliesi che votavano compatti per il loro eroe Albano a prescindere dalla qualità delle sue canzoni. Adesso l’era telematico-commerciale ha cambiato la metodica. Sei una delle influencer più popolari del mondo? Bene. Puoi decidere chi deve vincere a Sanremo.

Il prossimo anno sarà una corsa a rintracciare le centrali dei follower. Anzi saranno loro a offrirsi al miglior acquirente. Già vedo gli annunci. “Controllo 10 milioni di follower. Li faccio votare per chi volete voi”.

Già che ci siamo, perché non votare direttamente su Facebook, su Twitter, su Instagram, su Tik Tok? Prima che a qualcuno venga in mente di votare sulla piattaforma Rousseau.

Ps: Vogliamo scommettere che fra una decina di anni il Festival di Sanremo lo vince il piccolo Leone?

