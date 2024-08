26 ago 2024 17:30

FETICISTI DI BARBARA D’URSO, C'È UNA SORPRESA PER VOI – L’EX CONDUTTRICE MEDIASET VENDE I SUOI VESTITI INDOSSATI DURANTE I VENT'ANNI DI CARRIERA TELEVISIVA – IL RICAVATO ANDRA’ IN BENEFICENZA ALL'ASSOCIAZIONE “ARIMO”, CHE SI OCCUPA DI AIUTARE I RAGAZZI FRAGILI - IL VIDEO DI "BARBARIE" SU TIKTOK, IN CUI SVELENA PER LA CACCIATA DAL "BISCIONE": "SI È INTERROTTO IN MANIERA BRUSCA IL MIO RAPPORTO CON MEDIASET. L'AZIENDA HA SVUOTATO I CAMERINI CON TUTTE LE MIE COSE, ANCHE PERSONALI. CARICANDOLE SU UN TIR. QUINDI HO DECISO CHE..." - VIDEO