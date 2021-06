SEX TOYS A FORMA DI PIEDE - VIDEO:

Barbara Costa per Dagospia

Hai mai visto un caz*o dentro a un piede? Ce l’hai mai messo? No, però ti piacerebbe farlo! Se hai simili strani desideri, sei un feticista dei piedi di una categoria speciale, non solo ti eccita un piede in quanto tale, ma hai proprio (l’in)sano desiderio di possederlo sessualmente. Se per te la masturbazione del pene a opera di due seducenti piedini femminili è pura accademia, è solo un preliminare, puoi sfogarti con i piedi-sex-toys che facilmente trovi sul web.

Sono piedi masturbatori del pene, hanno una finta vagina riprodotta sul tallone, sulla pianta, e c’è pure il modello con vagina riprodotta sulla caviglia. Sono realizzati in silicone morbido, atossico, sono lavabili e, per chi è feticista dei piedi ma non li vuole possedere e però sta insieme a qualcuno dai piedi orribili, o che si nega a farglieli baciare, odorare, leccare, trova in commercio i più vari sex toys di piedi possibili, iperrealistici, con unghie da smaltare, e applicabili in diversa forma e lunghezza.

Se tu sei stufa di fare fellatio al tuo partner sempre allo stesso modo, o ne è stufo lui di ricevere la stessa orale minestra, scegli un paradenti per il sesso orale! Trattasi di un paradenti dotato di vibrazione sulla parte anteriore che poggia contro il labbro superiore di chi lo indossa. È assai scomodo, di certo non sarai sexy con questo "coso" in bocca, e però chi riceve simile omaggio orale potenziato, ti ringrazierà.

Per sensazioni orali alternative, ci sono le caramelle sfrigolanti che, sciolte in bocca, a contatto col pene che si succhia, gli provocano irresistibili sfrigolii. Al gusto che si preferisce. Col consenso del partner, si può sperimentare uno strap-on da viso: valido per analmente possederlo mentre ci si prende una pausa con la bocca, scegliete bene la misura del fallo finto che, vi avverto, è difficile da manovrare, malagevole, e esteticamente brutto. Ma a tanti uomini piace…

Se hai una partner che ti spompa in preliminari, per accenderla ci vuole dedizione infinita, e non ce la fai più, risolvi con i guanti dentati che, passati sulla pelle, accarezzandola da ogni parte, risvegliano i sensi i più assopiti e lenti. Ci sono anche guanti che riproducono, per ogni dito, dei mini dildo: ogni dito si trasforma così in un giocattolino a sé, acquistando una sua forma dildesca. Se proprio non sai come saziare la tua lei a ditalini, fatti furbo e indossa un ditale vibrante: è come un secondo dito nella vagina, ma bello grosso e palpitante.

E se ancora sei alla prese con una vagina insaziabile, opta per un estensore del pene a 32 denti, che arriva al clitoride (pare) senza problemi. Utile pure per chi soffre di eiaculazione precoce. Ovviamente ogni estensore di pene e di dita fa il suo dovere anche dentro ani maschili (i guanti li trovi di ogni misura, idonei a mani femminili anche molte piccole).

Capitolo masturbazione: mie care Dago-lettrici, vorrei segnalarvi la presenza di pucciosissimi vibratori a forma di coniglietto rosa, elefantino rosa, piccolini, silenziosissimi. E ve ne sono a forma di foglia, "grandi" come un mouse, e come una foglia si appoggia sul sesso, e via telecomando o via app si comanda il movimento come e quanto si vuole. Godimento assicurato. Il vibratore elefantino rosa ha vibrazioni anche a bacchetta, è vivacissimo, ha 4 diverse "proboscidi", ottime per la stimolazione dei capezzoli (per i quali sono in commercio perfino strambi morsetti a due mani).

Ditemi voi come si fa a resistere al vibratore a forma di zampa di gatto, (a ricarica USB, e 10 tipi di vibrazione) ma pure a quello a forma di coniglietto, che sta in una mano, orecchie comprese, e occhi e naso sono i suoi pulsanti di controllo. In bagno, in vasca o in doccia, chi non ha la paperella gialla… col caz*o? Guardala in foto, che altro dire? È identica alle paperelle giocattolo, con in più "quella" estremità a funzione "diletto" per masturbazioni soliste o in compagnia, tra onde e schiuma. Per chiunque voglia masturbarsi mandando al diavolo tutto e tutti, ecco il dildo "fuck you". È una mano, col dito medio alzato.

Sezione masturbazione fetish: per chi ha voglia e necessità di piaceri eccessivi, ma solitari, ecco il dildo per il fisting fai da te. A pugno o a mano racchiusa, anche insieme, a doppia estremità, però mi raccomando, da usare solo se si è esperti, e con estrema cautela. Ma per glory-hole solisti davvero alternativi, la linguona che si attacca a ventosa alla parete, o al tavolo, lunga ben 18 cm! Per piaceri anali a bomba, plug anali a forma di granata, e per chi non è vegano, plug anali a forma di coscia di pollo! Il "Dildo-cobra" fa paura solo a guardarlo. Per feticisti onanisti zoofili, pupazzoni a forma di mucca, pecora, agnello, di plastica, gonfiabili, da sc*pare a grandezza naturale (quasi).

