2 mar 2020 13:43

LA FICTION DI RAI1 (19,3%) VS D'URSO ULTRASH (14,8%) E FAZIO CON IL RITORNO DI BURIONI E MARIA DE FILIPPI IN PRIMA SERATA PER TRE SERE DI SEGUITO (8,8-7,7%) - GILETTI (6,1-6,3%) - AMADEUS (22%) VS PAPERE (13,9%) - GENTILI (4,4-4,1%) - FAZIO PRESERALE (4,2%) - S. VENTURA (3,7%) - VENIER (20,3-18%) - FIALDINI (12,9%) VS D'URSO (14,3%) - ANNUNZIATA CON BOCCIA (8,6%) - RAZNOVICH (10,2%) - SPECIALE TG1 (9,4%) - ''DOMENICA SPORTIVA (5,9%) E ''PRESSING SERIE A'' (3,9%) SENZA POSTICIPO