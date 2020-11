LA FICTION DI RAI1 CRESCE (18,4%), BENE IL ''GF VIP'' (20,2%) - ''REPORT'' FA IL PIENO DI ASCOLTI IN BARBA ALLE BUFALE CHE GIRANO SULLA SUA CHIUSURA (11,2%) - PORRO (5,5%) - MORENO (3,6%), CUCCIARI (4,6%), PALOMBA (5,2-4,3%), GRUBER CON CONTE ARRIVA AL 10% - AMADEUS (18,4%) VS 'STRISCIA' (16,8%) - E.DANIELE (17-14,6%), CLERICI (13,7%), 'FORUM' (15,5%) - BORTONE (12,6%), MATANO (16,1%), D'RUSO (14,8-13,8%) - MAGGIONI (6,5%), LUNDINI (2,2%) E DOPO L'ULTIMA DI 'STRACULT' (1,5%) - 'TIKI TAKA' (4,3%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 23 novembre 2020, su Rai1 la seconda puntata della fiction Vite in Fuga ha conquistato 4.542.000 spettatori pari al 18.4% di share (primo episodio: 4.758.000 – 17.6%; 4.350.000 – 19.2%). Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.17 – la ventunesima puntata di Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.497.000 spettatori pari al 20.2% di share (GF Vip Night di 9 minuti: 1.565.000 – 30.1%). Su Rai2 Assassin’s Creed ha interessato 829.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Logan – The Wolverine ha intrattenuto 1.528.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.866.000 spettatori pari ad uno share dell’11.2% (presentazione di 18 minuti: 1.540.000 – 5.4%).

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.168.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Grey’s Anatomy 16 ha registrato 716.000 spettatori con uno share del 3% (presentazione dalle 21.37 alle 21.52: 942.000 – 3.9%). Su Tv8 il finale di Gomorra 4 segna 809.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove la commedia Aspirante Vedovo ha raccolto 516.000 spettatori con il 2%. Su Rai4 la stagione finale de Il Trono di Spade registra 242.000 spettatori con lo 0.9%. Su Rai5 Nessun Dorma raggiunge 56.000 spettatori e lo 0.2%. Su Rai Premium Tale e Quale Show raccoglie 173.000 spettatori e lo 0.7%. Su La5 per il ciclo Rosamunde Pilcher Quando meno te lo aspetti raggiunge 397.000 spettatori pari all’1.6%.

Ascolti TV Access Prime Time

Cucciari al 4.6%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.219.000 spettatori con il 18.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.763.000 spettatori con uno share del 16.8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.027.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.260.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.237.000 spettatori con il 4.6%. Un Posto al Sole raccoglie 1.749.000 spettatori con il 6.2%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.456.000 individui all’ascolto (5.2%), nella prima parte, e 1.231.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 - dalle 20.46 alle 21.37 – Otto e Mezzo ha interessato 2.844.000 spettatori (10%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 683.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 689.000 spettatori con il 2.4%. Su Real Time il ritorno di Cortesie per gli Ospiti segna 395.000 spettatori con l’1.4%. Su La5 Uomini e Donne raggiunge 464.000 spettatori e l’1.7% (finale: 396.000 – 1.4%).

Preserale

Scotti regge in replica.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.750.000 spettatori (19.1%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.382.000 spettatori (23.6%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.599.000 spettatori (13.6%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.946.000 spettatori (17.7%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 788.000 spettatori (3.7%), NCIS segna 1.189.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 782.000 spettatori con il 3.7%. CSI: NY ha ottenuto 623.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.556.000 spettatori con il 15%. Blob segna 1.338.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 892.000 individui all’ascolto (3.6%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 172.000 spettatori (share dell’1%), nel primo episodio, e 244.000 spettatori (share dell’1.1%) nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia All Stars raccoglie 337.000 spettatori con l’1.4%.

Daytime Mattina

Uno Mattina Prima Pagina fermo all’11.1%.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 529.000 telespettatori con l’11.1% (dettaglio dalle 6.45 alle 7.01: 320.000 – 10.05%; dalle 7.13 alle 7.30: 527.000 – 10.79%; dalle 734 alle 754 697.000 – 11.84%) mentre Uno Mattina segna 1.052.000 spettatori con il 15.9% (nel dettaglio dalle 8.39 alle 9.01: 1.109.000 – 16.56%; dalle 9.10 alle 9.33: 995.000 – 15.14%; dalle 9.42 alle 9.50: 1.051.000 – 16.17%). La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.073.000 spettatori (17%). Su Canale5 Prima Pagina ha raccolto 646.000 spettatori e il 17.7%.

Mattino Cinque ha intrattenuto 1.094.000 spettatori (16.6%), nella prima parte, 1.142.000 spettatori (18.4%) nella seconda parte e 875.000 spettatori (13.5%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 158.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia 1 The Mentalist ottiene un ascolto di 201.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Rai3 TGR Buongiorno Regione raccoglie 909.000 spettatori con il 15%. Agorà convince 544.000 spettatori pari all’8.3% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 413.000 spettatori con il 6.5%. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 167.000 spettatori (2.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 233.000 spettatori con il 3.9%. A seguire Coffee Break ha informato 272.000 spettatori pari al 4.3%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 80.000 spettatori con l’1.2%.

Daytime Mezzogiorno

Magalli all’8% nella seconda parte.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.058.000 spettatori con il 14.6%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.704.000 spettatori con il 13.7% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.444.000 telespettatori con il 15.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 441.000 spettatori con il 5.8%, nella prima parte, e 921.000 spettatori con l’8%, nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 277.000 spettatori con il 3.6%. Cotto e Mangiato Menù Tete a Tete segna 366.000 spettatori con il 3.6%. Grande Fratello Vip 5 segna 838.000 spettatori con il 5.5%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.028.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Elisir ha interessato 539.000 spettatori con il 7.3%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.165.000 spettatori (11.9%).

Quante Storie ha raccolto 915.000 spettatori (6.4%). Passato e Presente raggiunge 802.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 105.000 spettatori con l’1.4%, nella prima parte, e 233.000 spettatori (1.8%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 689.000 (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 406 .000 spettatori con share del 5.6% nella prima parte, e 603.000 spettatori con il 4.7% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 137.000 spettatori con lo 0.9%. Su La5 Daydreamer raggiunge 107.000 spettatori pari all’1.5% di share. A seguire, dopo il Segreto (69.000 – 0.7%), la replica di Uomini e Donne raccoglie 64.000 spettatori pari allo 0.4% (finale: 94.000 – 0.58%).

Daytime Pomeriggio

Young Sheldon 2 parte dal 4.4%, Oggi è un Altro Giorno con Isoardi e Gilles Rocca al 12.6%.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.824.000 spettatori pari al 12.6% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.177.000 spettatori con il 17.2%. Il TG1 ha informato 1.777.000 spettatori con il 14.1%. La Vita Diretta ha raccolto 2.517.000 spettatori con il 16.1% (presentazione: 2.064.000 – 15.4%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.952.000 spettatori con il 17.5%. Una Vita ha convinto 2.623.000 spettatori con il 16.7% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 3.009.000 spettatori con il 21.8% (finale: 2.369.000 – 18.6%).

La pillola di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.254.000 spettatori con il 18.1%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.077.000 spettatori pari al 16.2% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.134.000 spettatori (14.8%), nella prima parte, a 2.290.000 spettatori nella seconda parte (13.8%) e a 2.178.000 spettatori (12.1%) nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 393.000 spettatori con il 2.5%.

Quasi Detto Fatto ha interessato 427.000 spettatori (3%) mentre Detto Fatto ha ottenuto 608.000 spettatori (4.8%). Resta a Casa e Vinci ottiene 293.000 spettatori con il 2%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 912.000 spettatori (5.7%), nel primo episodio, 1.050.000 spettatori (6.8%), nel secondo episodio e 919.000 spettatori (6.4%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 650.000 spettatori (4.9%). In prima visione free la seconda stagione di Young Sheldon ha raccolto nei 2 episodi 553.000 spettatori pari al 4.4%. Friends ha appassionato 420.000 spettatori con il 2.8%. Grande Fratello Vip 5 raccoglie 393.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.123.000 spettatori con il 19.2%. #Maestri ha coinvolto 439.000 spettatori pari al 3.4%.

Aspettando… Geo ha registrato 1.070.000 spettatori con l’8.4%. Geo ha raccolto 2.096.000 spettatori e il 13.2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 893.000 spettatori con il 5.9%. Su La7 Tagadà ha interessato 459.000 spettatori (share del 3.4%). Tagadà #Focus ottiene 383.000 spettatori con il 3%. Senti chi Mangia raccoglie 157.000 spettatori con l’1.1% (Senti chi Mangia Non si Butta Via Niente: 190.000 – 1.2%). Su TV8 Domeniche da Tiffany ha appassionato 309.000 spettatori con il 2.4%. Vite da Copertina ha raccolto 189.000 spettatori con l’1.2%. Su La5 la replica di Amici segna 68.000 spettatori e lo 0.4%. A seguire Grande Fratello Live, della durata di 12 minuti, raggiunge 16.000 spettatori e lo 0.1%.

Seconda Serata

Stracult saluta con l’1.5%.

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 809.000 spettatori con il 6.5% di share. S’è Fatta Notte raccoglie 301.000 spettatori e il 4.2%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live ha totalizzato una media di 749.000 spettatori pari ad uno share del 17.2%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 390.000 spettatori con il 2.2%. Stracult Live Show raccoglie 154.000 spettatori e l’1.5%. Su Rai 3 il Terremoto Irpinia 1980 segna 1.165.000 spettatori con il 7.3% TG3 – Lineanotte ha informato 633.000 spettatori pari al 7%. Su Italia1 Tiki Taka è visto da 297.000 spettatori con il 4.3% (presentazione di 12 minuti: 564.000 – 4.3%). Su Rete 4 TV Story Superstar è stato scelto da 172.000 spettatori con il 3% di share. Su La7 Private Practice segna 266.000 spettatori (2%) e 130.000 spettatori (1.7%). Su La5 in terza serata la replica di Amici raccoglie 47.000 spettatori e l’1.02%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.946.000 (23.1%)

Ore 20.00 6.269.000 (24%)

TG2

Ore 13.00 2.241.000 (14.2%)

Ore 20.30 1.896.000 (6.8%)

TG3

Ore 14.25 1.941.000 (12.5%)

Ore 19.00 2.827.000 (13.2%)

TG5

Ore 13.00 3.375.000 (21.1%)

Ore 20.00 5.180.000 (19.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.607.000 (12.9%)

Ore 18.30 1.191.000 (6.4%)

TG4

Ore 12.00 323.000 (3.3%)

Ore 18.55 681.000 (3.2%)

TGLA7

Ore 13.30 674.000 (4%)

Ore 20.00 1.574.000 (5.9%)

TG8

Ore 12 78.000 (0.8%)