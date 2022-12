Alberto Dandolo per Oggi - www.oggi.it

elisabetta gregoraci

Tornerà dopo molti anni sul palco dell'Ariston e con un brano scritto per lei dal celebre cantautore Ivano Fossati. Forse non tutti sanno che dopo la kermesse musicale la Oxa si concederà al suo pubblico in una serie di concerti live . Poche le date fissate e in location meticolosamente selezionate dall'artista.

Grande fermento tra alcuni volti Rai per guadagnarsi un posto al sole nella prossima stagione televisiva. Salvo Sottile, conduttore de I fatti vostri, e Pierluigi Diaco, mattatore di Bella ma', puntano a Rai1. Una impresa ardua e con molte incognite. Riusciranno a realizzare il loro sogno? E, se si, a discapito di chi?

Paola Saluzzi da alcuni anni spopola su Tv2000. La sua trasmissione del mattino "Ora solare" è assai amata e riscuote un buon successo di pubblico. La conduttrice però negli ultimi tempi è sempre più vicina ad alcuni influenti dirigenti Rai con cui ha un rapporto di amicizia e reciproca stima professionale. Nei corridoi di viale Mazzini si parla di un suo ritorno sulla rete ammiraglia del Servizio pubblico. Uno Mattina (versione agostana) o Vita in diretta estate? Chi vivrà vedrà.

wanda nara

Ancona un grande affetto lega Flavio Briatore alla ex moglie Elisabetta Gregoraci. Il noto uomo d'affari e la bella calabrese hanno infatti mantenuto ottimi rapporti nonostante la fine della loro relazione. Forse non tutti sanno che Briatore continua a "vegliare" su di lei, senza mai perderla d'occhio. È infatti costantemente aggiornato su tutto ciò che riguarda Elisabetta e il suo nuovo, aitante fidanzato Giulio Fratini, manager erede di una celebre dinastia fiorentina. Occhi aperti anche su due suoi due nuovi ammiratori. Trattasi del maturo imprenditore finanziario Roberto Maretto e del giovane e intraprendente personal trainer monegasco della conduttrice.

Continua a suon di copertine la telenovela della storia d'amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Tradimenti, addii e ritorni tra i due sono ormai il pane quotidiano dei giornali di cronaca rosa di mezzo mondo. In molti sostengono sia solo una furbissima strategia mediatica della effervescente argentina per attirare attenzione, accrescere il suo fatturato e lanciare la sua nuova linea di cosmetici. Fatto sta che le gole profonde di Viale Mazzini parlano anche di un esoso compenso che la Nara avrebbe ottenuto dalla Rai per partecipare qualche settimana fa in qualità di ospite d'onore a Ballando con le stelle. Si parla di una cifra molto importante (attorno ai 30 mila euro!)

costanza caracciolo 2

Costanza Caracciolo in questi giorni ha lanciato una nuova linea di prodotti per capelli da lei firmata. Una inedita esperienza imprenditoriale a cui sta dedicando tempo ed energie.

Indovinelli

Lei è l'attrice feticcio del noto regista spagnolo e l'altra una popolare conduttrice Rai. Tra loro è scoppiata una grande sintonia professionale. A quando il loro incontro in tv?

È un attore bello e prestante che ama ballare in tv. Lui si proclama single e felice. A Milano però si mormora che abbia recentemente trovato l'amore della sua vita .

