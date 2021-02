FIGURA DA CAN - COME CANDELA-ANTICIPATO, LA LIASON TRA DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN E' UNA BUFALA RIFILATA AGLI ALLOCCHI - LO AVEVAMO SCRITTO UN MESE FA E ORA VIENE FUORI CHE LA FOTO DI SAN VALENTINO CON "DIVETTA", CONDIVISA SUL PROFILO INSTAGRAM DI CAN YAMAN, E' STATA SCATTATA SULLA TERRAZZA DI UN RISTORANTE IN COSTIERA AMALFITANA, CON TANTO DI FOTOGRAFI AL SEGUITO E PARTE DEL LORO ENTOURAGE - LA DECRESCITA DI "DIVETTA" PASSATA DA REGGIMICROFONO DI DAZN A PREZZEMOLINA DEL GOSSIP...

1 - CAN YAMAN E DILETTA LEOTTA A SAN VALENTINO, COME SONO STATE SCATTATE DAVVERO LE FOTO POCO ROMANTICHE

Eleonora D Amore per https://gossip.fanpage.it

La foto di San Valentino condivisa sul profilo Instagram di Can Yaman e dedicata alla presunta nuova fidanzata Diletta Leotta pare sia stata scattata sulla terrazza del ristorante Torre Normanna di Maiori, in Costiera amalfitana, con tanto di fotografi al seguito, bodyguard e parte del loro entourage.

La segnalazione arriva a Fanpage.it dopo il clamore che l'immagine nel giorno degli innamorati ha suscitato in relazione all'esistenza di un rapporto tra i due. La location, che un tempo era avamposto sulla scogliera per l'avvistamento delle navi nemiche in epoca medievale, è rinomata per il ristorante di lusso con una vista mozzafiato al quale è possibile accedere prima di spostarsi in terrazza per scattare delle foto ricordo.

Un tour da Fregene fino in Costiera con i fotografi

Foto che, in questo caso, non si esclude possano essere destinate a una rivista di gossip e che Alfonso Signorini non si sia mosso per tempo per avere la prima intervista doppia in esclusiva. Se così non fosse risulterebbe comunque strano che sia le foto nel maneggio e sul lungomare di Fregene, condivise dalla Leotta sempre su Instagram, sia queste in Costiera amalfitana siano il frutto di un sapiente lavoro con le macchine professionali e gli esperti fotografi del mestiere.

Le fandom di Can Yaman sono particolarmente agguerrite e frequenti stanno diventando i collage che riepilogano gli spostamenti dell'attore turco e della giornalista sportiva, con tanto di specifica piccata sui set allestiti ad arte per la realizzazione dei servizi fotografici: "Quel giorno hanno fatto foto al poligono, al maneggio e al mare" specifica una di loro. E in effetti le foto al poligono hanno preceduto quelle al maneggio, che a loro volta hanno introdotto quelle più romantiche al mare, prima a Fregene e poi in Costiera.

2 - "DIVETTA" LEOTTA-GATE, I DUBBI SUI FLIRT CON CAN E IBRAHIMOVIC

Giuseppe Candela per Dagospia del 15 gennaio 2021

"Divetta" Leotta in questi giorni campeggia su due copertine, quelle di Chi e Oggi, con due flirt differenti: Signorini punta con tanto di foto su Can Yaman, Brindani rilancia con Zlatan Ibrahimovic (sposato e con prole). La notizia del flirt tra l'attore turco e il volto di Dazn è stata resa nota da Anna Pettinelli in diretta su Rds, prof di Amici come Arisa, compagna del manager Andrea Di Carlo, "agente intermediario" italiano dell'attore di DayDreamer.

Infatti la neocoppia Arisa-Di Carlo appare (la cantante in vista, il manager di spalle) su Chi che rilancia lo scoop con le foto a cena e il racconto del giornalista Gabriele Parpiglia. Sempre il settimanale Chi ad agosto scorso aveva parlato del flirt in corso tra Zlatan Ibrahimovic e la Leotta (che aveva poi smentito tutto). I due si erano incontrati per la prima volta durante la campagna per lo sponsor Buddyfit.

Lo stesso Di Carlo collabora con un ruolo di "assistente" anche con il calciatore svedese, nota di colore. E questo flirt viene rilanciato dopo mesi da Oggi che si affida a una fonte che ritiene importante e pubblica la storia in copertina, dove la Leotta mostra lo sponsor Buddyfit. Flirt e amori su cui non abbiamo motivi di dubitare ma proviamo a contestualizzare, mettendo sul tavolo anche il terzo uomo: Daniele Scardina, l'ex King Toretto con cui i rapporti non sarebbero del tutto conclusi.

DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN FOTO INSTAGRAM

Un sentimento forte non si cancella mica con qualche copertina. Il Messaggero nelle scorse settimane, e lo stesso Chi, avevano rilanciato il sogno della Leotta di ritornare all'Ariston dopo la prova deludente nell'edizione 2020. I flirt con Can e con Ibra (che sarà a Sanremo per cinque sere) le avranno portato fortuna?