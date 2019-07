ACQUA BENEDETTA (PILATO) - "LA RANA È STRANA E PAZZA COME ME", PARLA L’AZZURRA 14ENNE, RIVELAZIONE D’ARGENTO AI MONDIALI DI NUOTO: "IO ORGOGLIO DEL SUD? IL POSTO DOVE NASCI NON RACCONTA CHI SEI. NON PARLO DIALETTO, SONO ITALIANA E BASTA - TATUAGGI? NO, TROPPO PRESTO" - "L'IMMAGINE CHE MI PORTO A CASA NON È IL MIO PODIO MA…” – COME NUMERO DI PRATICANTI IL NUOTO HA SUPERATO IL CALCIO – VIDEO