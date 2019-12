UN FILM CHE MANCO LI CANI - LA VERSIONE CINEMATOGRAFICA DI ''CATS'' È COSÌ BRUTTA CHE LA UNIVERSAL PRIMA L'HA FATTA USCIRE AL CINEMA, POI L'HA TOLTA DALLE SALE PER FARNE UNA NUOVA VERSIONE. PIENO DI STELLE, DA JUDI DENCH A IDRIS ELBA, TAYLOR SWIFT E JAMES CORDEN, CON REGISTA DA OSCAR, È STATO STRONCATO DA CRITICA E PUBBLICO - GLI ATTORI TRASFORMATI IN GATTI CON LA COMPUTER-GRAFICA IN MODO COSÌ ORRIBILE DA ESSERE DISTURBANTE (VIDEO: PURE IL TRAILER È UNA CIOFECA)

LO STRANO CASO DI "CATS" DAVVERO UN FILM DA CANI

Vittorio Sabadin per ''La Stampa''

Il film Cats, tratto dal musical di Andrew Lloyd Webber e diretto da Tom Hooper, è così brutto che la Universal ha deciso di farne una nuova versione, togliendolo dalle sale che già lo proiettavano da qualche giorno. Chi avesse visto il film qualche giorno fa e tornasse a rivederlo, forse non lo riconoscerebbe. Ma non accadrà: «È incredibile. Spero di non vederlo mai più», scrive il critico di Vox a nome della maggioranza degli spettatori. Cats è uno dei peggiori disastri della storia del cinema: pieno di stelle, da Judi Dench a Idris Elba, Taylor Swift e James Corden, non ha ricevuto neppure una stella nelle classifiche di gradimento.

Nel primo giorno di uscita in America (in Italia arriva il 20 febbraio) erano attesi incassi per 15 milioni dollari, ma ne sono arrivati appena 6. Persino il trailer online fa inorridire.

Niente lasciava pensare a un tale fiasco. Hooper non è alle prime armi: ha diretto, per restare ai musical, Les Misérables e ha vinto un Oscar con Il discorso del Re.

Cats è stato rappresentato a Broadway ininterrottamente per 18 anni dal 1982 al 2000, e ha incassato nel mondo 4 miliardi di dollari. Sembrava la ricetta ideale: un bravo regista, degli attori di grido e un musical di successo: ha funzionato con Mamma Mia, Evita, Il Fantasma dell' Opera, Chicago e sembrava l' ideale per interrompere la serie di supereroi che Hollywood ormai sforna a ripetizione, uno uguale all' altro.

Che cosa non è andata dunque? Cats non ha una vera e propria trama, è un collage di battute prese dai versi dedicati ai gatti nel 1939 dal poeta inglese T.S. Eliot. Sul palcoscenico, quando la trama è carente, i musical trovano un' altra forma di propulsione nelle canzoni, nella danza e nella ricchezza di costumi e scenografie. Hooper ha invece girato una sequenza di battute che risultano incomprensibili e incoerenti.

Gli attori sono stati trasformati in gatti con la computer-grafica in modo così orribile da essere disturbante. E' proprio su questo che hanno affannosamente lavorato i tecnici e il regista nella nuova versione. Basterà? Probabilmente no.

«Cats - scrive Rolling Stone - non andrebbe mostrato neppure a un cane».

