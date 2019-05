1 mag 2019 12:50

E ALLA FINE SI È TOLTA ANCHE LE MUTANDE! – ULTIME CRONACHE DELLA VACANZA DEI FERRAGNEZ IN POLINESIA: DOPO GIORNI DI VEDO NON VEDO ALLA FINE CHIARA È RIMASTA COMPLETAMENTE NUDA. IL MARITINO: “È CONVINTA CHE FARE IL BAGNO NUDI PORTI FORTUNA, I VICINI DI STANZA RINGRAZIANO” – GLI SPOSINI HANNO FINITO DI MOSTRARE “I LORO VALORI” (COME DICE LA MAMMA DELLA FERRAGNI) E ORA TORNANO A MILANO DAL FIGLIO LEONE – VIDEO E FOTOGALLERY