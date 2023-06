CAN YAMAN IN LOVE, GIAN MARIA SAINATO VS TOMMASO ZORZI, GIULIA DE LELLIS MEJO DI FREUD E JUNG. E SULLA GIURIA DI “BALLANDO”…

Ivan Rota per Dagospia

Fiorello a “VivaRai2”ironizza sul possibile ritorno di Piero Chiambretti in Rai: “è l'unico di sinistra, che vuole venire in Rai e non andare lì, a Discovery. Chiambretti, bravo, vieni da noi ma sappi che saresti l'unico, perché da quando c'è Roberto Sergio in Rai non si vede un comunista manco a pagarlo oro. Ti prego, porta una bandiera rossa, perché in Rai sono finite tutte”

Poi Fiorello lancia l'idea: “Sarebbe una bella idea Chiambretti di domenica al posto di fazio. Viene da un posto dove guadagna a un posto dove non guadagna niente...”

I fan di Barbara D’Urso possono dormire sonni tranquilli. La conduttrice, nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, ha cosíìsalutato i telespettatori: “Come sempre ci vediamo a settembre, vi penserò tutta l’estate. Il mio cuore è vostro, prima dei miei figli, poi della piccoletta ( sua nipote appena nata) , subito dopo vostro”. Altro che giurata a Ballando con le Stelle…

Effettivamente Milly Carlucci aveva incontrato Barbara D’Urso, ma diverso tempo fa solo per proporle di essere ballerina per una notte nel programma, ma non se ne fece niente.

E per Milly Carlucci, dopo Sofia Goggia, un altro sogno infranto. Anche la lanciatissima Francesca Fagnani, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, non sarà nella giuria di Ballando con le Stelle…

Nonostante la serie di Rai Uno sia finita (torna a settembre), Il Paradiso delle Signore continua a fare proseliti sui social: in rete è un fiorire di fan che condividono le battute al fiele e i calembour di Adelaide di Sant’ Erasmo, un incrocio tra l’Alexis di Dynasty e Assia Noris, magnificamente interpretata da Vanessa Gravina. E le sue perfide perle di saggezza sono ormai virali anche tra i ragazzi.

Marco Mazzoli era stato smascherato da Corinne Clery alla quale aveva chiesto di essere votato perché voleva lasciare L’Isola dei Famosi. La saggia attrice gli aveva giustamente detto : “Se tu dici che per te è stata una rottura perché non vai a casa?“. Il conduttore si è giustificato rispondendo che resta solo per Paolo Noise: “Come mai rimango? Me l’ha chiesto Paolo con le lacrime e quindi resto“. Si, Mazzoli uno che si commuove…

“Sono giorni ormai che nel mio profilo leggo solo commenti di questo genere: vergognati, fai schifo, dovresti sparire . Il tutto al limite della diffamazione e dello sciacallaggio mediatico. Sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti ma i sentimenti e il rispetto sono ben altro. Predicate rispetto e poi non lo mettete in pratica…” Così scrive Manila Nazzaro felice del suo nuovo amore Stafano Oradei, ma delusa dall’ex Lorenzo Amoruso e dagli haters.

Nomen omen, ovvero il nome è un presagio: lo chef Luca Salatino, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è diventato responsabile della friggitoria del ristorante romano Qvinto. Scherzi a parte, la carbonara di Salatino è stata citata anche da Gambero Rosso

Can Yaman avrebbe trovato il nuovo amore in Giorgia Colombo che non fa parte del mondo dello spettacolo, ma è molto seguita sui social. Invece, ci sarebbe stata una rottura tra Benedetta Vari, finalista di Amici, e il fidanzato storico Simone Maselli: di mezzo c’è Mattia Zenzola, vincitore del programma di Maria De Filippi. Mattia e Benedetta però dicono di essere solo amici…

L’autocritica di Arisa: "Certo che a volte canto proprio di merda, mi trucco proprio di merda! sto profilo così qua, ho spento la tv. Non mi voglio vedere ve lo giuro. Qualcuno è ancora arrabbiato con me? Che spreco di tempo..., “ Era riferito al programma "Tutti i sogni ancora in volo" con Massimo Ranieri. E a chi l’ha insultata per le parole buone da lei spese verso Giorgia Meloni…

Patty Pravo entrerà nel team di Amici , il programma cult di Maria De Filippi? La diva non conferma e non smentisce. Sarebbe comunque una scelta iconica da parte di Queen Mary…

Due cantanti non sono stati soddisfatti dalle interpretazioni che i tre ragazzi de Il Volo hanno fatto delle loro canzoni nel programma Tutti per uno su Canale Cinque . E la luna bussó sotto la pioggia ( un temporale infinito ) e anche sotto i tacchi di dieci centimetri che Gianluca, uno dei membri del trio, ha sfoggiato…

Giulia De Lellis mejo di Freud e Jung: “Tra i termini che mi state scrivendo per descrivere la sensazione post psicologo, 'destrutturata' è quello che mi piace di più. C’è chi dopo una seduta si sente più motivato, chi disorientato, chi più libero e leggero, chi completamente apatico, chi non riesce a fare nulla, chi invece ha grinta e si sente padrone del mondo. Ovviamente la sensazione è estremamente personale”. Traumatico.

Isola dei Famosi. Povero Gian Maria Sainato, tradito da Tommaso Zorzi : “Ho fatto questo programma (Riccanza) con lui e pensavo che fosse diventato quasi un amico, davanti le telecamere era carino. Quando il programma è andato in onda ho visto i confessionali che ha fatto riguardo me. Tipo un giorno eravamo alla spa e io gli stavo raccontando di questa frequentazione che stato avendo con una ragazza nel programma. Io all’epoca non ero dichiarato, nemmeno con me stesso. Quindi era un periodo delicato per me e quando a Tommaso gli ho raccontato questa esperienza, nel confessionale ha detto ‘Gian Maria è etero ahahaha’ con tanto di risata sguaiata”.

