2 ott 2020 16:40

FLASH! ANCHE CALTAGIRONE VUOLE VENDERE TESTATE. NON SONO IN BALLO SOLO QUATTRO GIORNALI LOCALI DELLA GEDI, PER CONSENTIRE A JOHN ELKANN DI SCALARE ''IL SOLE 24 ORE''. CALTA-RICCONE STAREBBE PER CEDERE ''IL GAZZETTINO'' DI VENEZIA. RISCHIA COSÌ DI ESSERE RIDISEGNATA L'INTERA MAPPA DEL POTERE MEDIATICO NEL NORDEST - PUNTA A INCASSARE 30 MILIONI DI EURO. FRA I PIÙ INTERESSATI C'È L'IMPRENDITORE LUIGI BRUGNARO. CHE PERÒ, APPENA RIELETTO SINDACO, DIFFICILMENTE POTREBBE METTERE LE MANI ANCHE SUL GIORNALE LAGUNARE