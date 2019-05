16 mag 2019 15:47

FLASH! ANCHE GILETTI BLOCCATO IN RAI: SALTA L'INTERVISTA A ''DOMENICA IN''. MARA VENIER DOVEVA AVERE OSPITI LUI E MARIA DE FILIPPI, CON L'OK DELLA DIRETTORA DI RAI1, INVECE ORA ARRIVA IL NIET DAI VERTICI - L'OBIETTIVO DELL'AD SALINI, SU ORDINE DEL M5S, E' DELEGITTIMARE LA DE SANTIS CON TUTTI I MEZZI, PER INDEBOLIRE LEI E DUNQUE SALVINI-FOA. IN QUESTA GUERRA CI STANNO FINENDO IN MEZZO TUTTI, INCLUSI I PALINSESTI ESTIVI E AUTUNNALI