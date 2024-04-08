FLASH! AVVISATE GIORGIA MELONI, ANTONIO TAJANI E GIANCARLO GIORGETTI CHE QUESTA SERA, A ROMA, PER LA PREMIÈRE DEL FILM DEDICATO A ENNIO DORIS, “C’È ANCHE DOMANI”, CI SARÀ MARINA BERLUSCONI...-
FLASH! AVVISATE GIORGIA MELONI, ANTONIO TAJANI E GIANCARLO GIORGETTI CHE QUESTA SERA, A ROMA, PER LA PREMIÈRE DEL FILM DEDICATO A ENNIO DORIS, “C’È ANCHE DOMANI”, CI SARÀ MARINA BERLUSCONI...-
DAGOREPORT – CONTE, MA CHE STAI A FA? PER TORNARE A ESSERE IL “PUNTO DI RIFERIMENTO FORTISSIMO DEI PROGRESSISTI”, PEPPINIELLO APPULO È DISPOSTO AD AFFOSSARE IL PD E AD AVVANTAGGIARE LA MELONI. L’INTRANSIGENZA DEL M5S SUL CASO BARI È IL SEGNALE CHE L’EX PREMIER SI PREPARA A UNA INTIFADA CONTRO I DEM PER SOTTRARRE CONSENSI IN VISTA DELLE EUROPEE E SCIPPARE A ELLY LO SCETTRO DI LEADER DELLA COALIZIONE
DAGOREPORT – AGOSTO, BIDEN MIO NON TI CONOSCO! AL PRESIDENTE AMERICANO NON RESTA MOLTO TEMPO: DOVRÀ RISOLVERE LE DUE ROGNE DI GAZA E UCRAINA PRIMA DELLA CONVENTION DEMOCRATICA, ALTRIMENTI RISCHIA DI PERDERE (E MALE) CONTRO TRUMP – NELLA STRISCIA, RIPARTONO I NEGOZIATI DOPO IL RITIRO DELLE TRUPPE ISRAELIANE. IN UCRAINA, LA STRATEGIA È ORMAI CHIARA: PUTIN AVANZA IN DONBASS, CONSOLIDA LE SUE CONQUISTE, E POI…
FLASH! - DITE A SANGIULIANO CHE A MILANO BAZOLI VINCE SEMPRE: ARRIVA ORTOMBINA E RESTA PURE MEYER! IL CDA DELLA SCALA PROPONE DI PROROGARE PER UN ANNO (OLTRE IL LIMITE DI LEGGE DEI 70 ANNI) IL MANDATO DI MEYER, AFFIANCATO DA FORTUNATO ORTOMBINA (CON LA BACCHETTA DI GATTI AL POSTO DI QUELLA DI CHAILLY) - SANGIULIANO FURIOSO: MA DIMENTICA CHE LA RAPPRESENTANTE DEL SUO MINISTERO NEL CDA, MAITE BULGARI, FU DESIGNATA DA ORLANDO-FRANCESCHINI, E SI E' ESPRESSA A FAVORE DELLA PROROGA DI MEYER...
DAGOREPORT – LA GUERRA DEI TASSI! LA BCE È ORIENTATA A RIDURRE I TASSI D'INTERESSE IL PROSSIMO 6 GIUGNO. ITALIA E FRANCIA PREMONO AFFINCHÉ IL TAGLIO SIA ALMENO DI MEZZO PUNTO. MENTRE GERMANIA E L’OLANDA VORREBBERO UNA RIDUZIONE DI UN QUARTO DI PUNTO – ALCUNI BANCHIERI CENTRALI, TRA CUI L'ITALIANO PANETTA, SPINGONO PER UNA PRIMA RIDUZIONE GIÀ A APRILE, MA LAGARDE…
DAGOREPORT – CHE FARÀ LA SORA GIORGIA, CHE PER MESI HA PORTATO IN GIRO LA VON DER LEYEN COME UNA MADONNA PELLEGRINA, ORA CHE LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, IN VERSIONE “OCA ZOPPA”, E' CADUTA IN DISGRAZIA? COMUNQUE VADA, PER LA DUCETTA SARÀ UN INSUCCESSO: O FA INCAZZARE GLI ALLEATI O SI INIMICA GLI EUROPOTERI - LA PREMIER "CAMALEONTE" MANDA SEGNALI DI FUMO A TRUMP: MA OGNI VOLTAFACCIA VA FATTO CON ATTENZIONE, PENA ESSERE BOLLATI COME "INAFFIDABILI" – CHI C’È DIETRO LE TRAME UE CONTRO URSULA? L’INDAGINE PFIZERGATE ARRIVA CON UN TEMPISMO PIÙ CHE SOSPETTO...