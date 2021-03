FLASH! SANREMO,COMINCIAMO BENE: AMADEUS IRROMPE SUL PALCO E INTERROMPE L’ESIBIZIONE DEI NEGRAMARO - GIULIANO SANGIORGI, IN VERSIONE LUCA ABETE, IN VISTOSO IMBARAZZO, NON SCHIODA: “DALLA REGIA MI DICONO CHE DOBBIAMO RESTARE”. IL PRESENTATORE LA BUTTA IN CACIARA: “SONO COME I MARITI, SONO L’ULTIMO A SAPERE LE COSE” – NEFFA, CHE NEGLI ANNI SI È TRAFORMATO IN STEFANO ACCORSI, NON VA A TEMPO SULLA SUA CANZONE E FA SUDARE FREDDO NOEMI… VIDEO