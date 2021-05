6 mag 2021 17:15

FLASH! - ENRICO MENTANA: “A FEBBRAIO MI ARRIVARONO ELEMENTI PER QUESTA STORIA ACQUA MARCIA, AMARA, CONTE E NON DIEDI ALCUN SEGUITO” – MICHELE ARNESE: “DUNQUE ANCHE MENTANA, DIRETTORE DEL TG DI LA7 E FONDATORE DEL GIORNALE WEB OPEN, DICE CHE A FEBBRAIO HA RICEVUTO PARTI DEI VERBALI DI AMARA (SU CONTE E ACQUA MARCIA) MA NON LI HA RITENUTI DEGNI DI UN PEZZO. FELTRI E FITTIPALDI DEL ‘’DOMANI’’ NON HANNO AGITO COME MENTANA”