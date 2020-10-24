LUCIA ANNUNZIATA E LUIGI DE MAGISTRIS A TITOLO QUINTO
LUCIA ANNUNZIATA E LUIGI DE MAGISTRIS A TITOLO QUINTO
FLASH - “TITOLO QUINTO”, IL NUOVO PROGRAMMA DELL’ERA DI MARE SU RAITRE, DEBUTTA CON UN TREMENDO 2,7% CON 600 MILA TELESPETTATORI SCARSI, NONOSTANTE GLI SCONTRI IN DIRETTA DA NAPOLI - IL SINDACO DE MAGISTRIS RESTA SEDUTO IN STUDIO MENTRE IN STRADA CRESCEVA LA TENSIONE - ALTRO FLOP PER IL DIRETTORE PARAGRILLINO… - VIDEO-
LUCIA ANNUNZIATA E LUIGI DE MAGISTRIS A TITOLO QUINTO
IL VACCINO ALLA VACCINARA – IL DUPLEX ITALO-SVIZZERO SPALLANZANI-REITHERA È CONVINTISSIMO CHE L’ANTI-COVID POSSA CREARSI CON COMUNICATI STAMPA E BALLE ASSORTITE – SONO INDIETRO NELLA PRODUZIONE? CERTO: LE ALTRE 8 MULTINAZIONALI (PFIZER, ASTROZENECA, MODERNA, ETC) NON SONO PRUDENTI COME NOI (SIC!) – POI ARRIVA IL CENTRO CLINICO DI VERONA, CHE HA PRESO IN CARICO LA SPERIMENTAZIONE SPALLANZANI-REITHERA, E PRECISA: “IL VACCINO SARÀ PRONTO PER NATALE 2021” - (NON AVETE LETTO MALE: NATALE 2021!)
CAFONALINO - L'UNICA MOSTRA POSSIBILE: ALL'ARIA APERTA. HA INAUGURATO A ROMA ''INSIEME'', CURATA DA GIANNI POLITI E COORDINATA DA MATTEO D'ALOJA. UNA COLLETTIVA DI 19 ARTISTI ROMANI LE CUI OPERE SONO STATE APPESE SULLE MURA AURELIANE A SAN LORENZO. ''PER GLI ARTISTI È UN MODO PER DIALOGARE. È LA FORMULA PER SUPERARE LA PROFONDA CRISI CHE STIAMO ATTRAVERSANDO. QUESTA MOSTRA CI RICORDERÀ COME ABBIAMO REAGITO''
CI SCRIVE TRENITALIA E AMMETTE CHE LE ESIGENZE DI MOBILITÀ DEL PERIODO NATALIZIO ''NON POSSONO ESSERE SEMPLICEMENTE RIMODULATE SULLA BASE DELLE ESPERIENZE DEGLI ANNI PASSATI, MA IMPONGONO UNA APPROFONDITA VALUTAZIONE DEL MUTATO CONTESTO''. QUINDI QUEST'ANNO I BIGLIETTI PER I TRENI NATALIZI SARANNO DISPONIBILI ''A PARTIRE DAGLI INIZI DI NOVEMBRE'', CON VARIE SETTIMANE DI RITARDO RISPETTO AL SOLITO. SEMPRE CHE IN QUESTI GIORNI NON SIA IL GOVERNO A SCONVOLGERE I PIANI DI VIAGGIO DEGLI ITALIANI…
“PER EVITARE LA CHIUSURA TOTALE, LA SOLUZIONE SAREBBE IL DIVIETO DI USCITA PER GLI OVER 65” – L’INFETTIVOLOGO MATTEO BASSETTI FINALMENTE PROPONE QUELLO CHE TUTTI PENSANO MA NESSUNO DICE: “AVREBBE SENSO, VISTO CHE LA MALATTIA COLPISCE PARTICOLARMENTE GLI ANZIANI...OGGI C’È GIÀ UNA CAMPAGNA VACCINALE PER LE PERSONE PIU' FRAGILI E..."