FLASH! – INCREDIBILE MA VERO: MINZOLINI E TRAVAGLIO FANNO LO STESSO TITOLO CONTRO DRAGHI: “TORNI A BORDO” – I DUE DIRETTORI VOGLIONO RIFILARCI LA STORIELLA CHE "MARIOPIO", IMBRONCIATO E RISENTITO, SI STIA DISIMPEGNANDO DAI SUOI DOVERI DI PREMIER, COME UNO SCHETTINO QUALUNQUE. PECCATO CHE SIANO STATI I LORO IDOLI BERLUSCONI E CONTE A FAR CADERE IL GOVERNO. LA RISPOSTA DEL PREMIER È IN UN VIRGOLETTATO RIPORTATO DALLO STESSO “FATTO” A PAGINA DUE: "PRIMA FANNO CADERE IL GOVERNO E POI DICONO CHE LA SITUAZIONE È GRAVE E DEVE RISOLVERLA IL GOVERNO. È PARADOSSALE, SEMBRA UN FILM"-
TI CONOSCO MUSK-ERINA! - “IL MONDO HA ANCORA BISOGNO DI PETROLIO E GAS NEL BREVE TERMINE ALTRIMENTI LA CIVILTÀ CROLLERÀ” – CHI PARLA, UN POTENTE PETROLIERE? NO! ELON MUSK, IL FONDATORE DELLA TESLA CHE PRODUCE SOLO AUTO ELETTRICHE – L’UOMO PIU’ RICCO DEL MONDO HA CAPITO CHE IL VUOTO LASCIATO DAI COMBUSTIBILI FOSSILI RUSSI NON SI PUO’ COLMARE DALL’OGGI AL DOMANI SOLO GRAZIE ALLE ENERGIE RINNOVABILI. E SE LO DICE LUI... - VIDEO
CAFONALINO TOGNAZZI – FIGLI, FIGLIASTRI E BELLE FIGLIOLE AL “VILLAGGIO TOGNAZZI” DI TORVAJANICA PER CELEBRARE I 100 ANNI DEL GRANDE UGO – TRA PADEL E PADELLATE DI LASAGNE E PECORINO, RICKY, GIANMARCO E MARIASOLE SI INTRATTENGONO SUL PALCO CON ATTORI E “SVIPPATI” VARI, DA UNA TONICISSIMA VIOLANTE PLACIDO AL PADRE MICHELE, SPAESATO MA SEMPRE MARPIONE. E POI MASSIMO GHINI MUNITO DI BASETTONI ANNI ’70, IAIA FORTE, TOMMASO RAGNO…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
“L'ITALIA È STATO IL PRIMO PAESE AL MONDO A INTRODURRE GLI ANTINFIAMMATORI NELLA CURA CONTRO IL COVID” – GIUSEPPE REMUZZI, DIRETTORE DELL'ISTITUTO MARIO NEGRI, TRA GLI AUTORI DELLO STUDIO DI “LANCET”, SMONTA I NO-VAX E DIFENDE ROBERTO SPERANZA: “NON C'ERA EVIDENZA CHE QUALCOS'ALTRO FUNZIONASSE QUANDO SONO STATI PUBBLICATI I PRIMI RISULTATI. IL VACCINO RESTA IL PIÙ GRANDE MIRACOLO CHE LA MEDICINA MODERNA HA MESSO A DISPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE. SE NON CI SONO SINTOMI NON BISOGNA FARE NULLA. SE CI SONO...”