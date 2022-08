30 ago 2022 15:35

FLASH! – INCREDIBILE MA VERO: MINZOLINI E TRAVAGLIO FANNO LO STESSO TITOLO CONTRO DRAGHI: “TORNI A BORDO” – I DUE DIRETTORI VOGLIONO RIFILARCI LA STORIELLA CHE "MARIOPIO", IMBRONCIATO E RISENTITO, SI STIA DISIMPEGNANDO DAI SUOI DOVERI DI PREMIER, COME UNO SCHETTINO QUALUNQUE. PECCATO CHE SIANO STATI I LORO IDOLI BERLUSCONI E CONTE A FAR CADERE IL GOVERNO. LA RISPOSTA DEL PREMIER È IN UN VIRGOLETTATO RIPORTATO DALLO STESSO “FATTO” A PAGINA DUE: "PRIMA FANNO CADERE IL GOVERNO E POI DICONO CHE LA SITUAZIONE È GRAVE E DEVE RISOLVERLA IL GOVERNO. È PARADOSSALE, SEMBRA UN FILM"