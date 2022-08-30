FLASH! – INCREDIBILE MA VERO: MINZOLINI E TRAVAGLIO FANNO LO STESSO TITOLO CONTRO DRAGHI: “TORNI A BORDO” – I DUE DIRETTORI VOGLIONO RIFILARCI LA STORIELLA CHE "MARIOPIO", IMBRONCIATO E RISENTITO, SI STIA DISIMPEGNANDO DAI SUOI DOVERI DI PREMIER, COME UNO SCHETTINO QUALUNQUE. PECCATO CHE SIANO STATI I LORO IDOLI BERLUSCONI E CONTE A FAR CADERE IL GOVERNO. LA RISPOSTA DEL PREMIER È IN UN VIRGOLETTATO RIPORTATO DALLO STESSO “FATTO” A PAGINA DUE: "PRIMA FANNO CADERE IL GOVERNO E POI DICONO CHE LA SITUAZIONE È GRAVE E DEVE RISOLVERLA IL GOVERNO. È PARADOSSALE, SEMBRA UN FILM"

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“L'ITALIA È STATO IL PRIMO PAESE AL MONDO A INTRODURRE GLI ANTINFIAMMATORI NELLA CURA CONTRO IL COVID” – GIUSEPPE REMUZZI, DIRETTORE DELL'ISTITUTO MARIO NEGRI, TRA GLI AUTORI DELLO STUDIO DI “LANCET”, SMONTA I NO-VAX E DIFENDE ROBERTO SPERANZA: “NON C'ERA EVIDENZA CHE QUALCOS'ALTRO FUNZIONASSE QUANDO SONO STATI PUBBLICATI I PRIMI RISULTATI. IL VACCINO RESTA IL PIÙ GRANDE MIRACOLO CHE LA MEDICINA MODERNA HA MESSO A DISPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE. SE NON CI SONO SINTOMI NON BISOGNA FARE NULLA. SE CI SONO...”