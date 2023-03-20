FLASH! – IN MOLTI HANNO NOTATO L'ELEGANTE PERFIDIA DI MYRTA MERLINO, CHE OGGI, DURANTE “L’ARIA CHE TIRA”, SU LA7, HA MANDATO E RIMANDATO IN ONDA IL “CAZZO” DELLA ANNUNZIATA CON LA SCUSA DI DICHIARARSI D'ACCORDO…-
FLASH! – IN MOLTI HANNO NOTATO L'ELEGANTE PERFIDIA DI MYRTA MERLINO, CHE OGGI, DURANTE “L’ARIA CHE TIRA”, SU LA7, HA MANDATO E RIMANDATO IN ONDA IL “CAZZO” DELLA ANNUNZIATA CON LA SCUSA DI DICHIARARSI D'ACCORDO…-
CIAK, MI GIRA - “OH, MY GODS!” COME SI PENSAVA, “SHAZAM! FURIA DEGLI DEI”, MALGRADO UN INCASSO GLOBALE DI 65 MILIONI DI DOLLARI, È UN DISASTRO EPOCALE RISPETTO A QUANTO È COSTATO, 153 MILIONI - IN ITALIA, IL FILM DELLA DC COMICS ARRIVA A 836 MILA EURO, INSEGUITO DAL CAMPIONE ITALIANO, “L’ULTIMA NOTTE DI AMORE” CHE NE INCASSA 761 MILA EURO ALLA SUA SECONDA SETTIMANA - TERZO POSTO PER “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE” CON 573 MILA EURO. SEGNO CHE A QUALCOSA GLI OSCAR SONO SERVITI… - VIDEO
PACE, XI O NO? – IL PRESIDENTE CINESE, XI JINPING, A MOSCA SOTTOPORRÀ IL SUO “PIANO” DI PACE PER L’UCRAINA A VLADIMIR PUTIN: MA COSA PREVEDE LA PROPOSTA DI PECHINO? PER LA VERITÀ, SI TRATTA PIÙ DI UN INSIEME DI PUNTI DI VISTA PER LA DE-SCALATION CHE UN’OFFERTA DI MEDIAZIONE – PER GLI AMERICANI È IL PASSO FINALE DELLA CINA VERSO UN'ALLEANZA MILITARE, PER ALTRI INVECE È IL TENTATIVO DI AMMORBIDIRE “MAD VLAD”, PERCHÉ L’INDUSTRIA CINESE NON PUÒ FARE A MENO DELL’OCCIDENTE…
CAFONALINO - ALLA BASILICA DI SANT’ANASTASIA A ROMA, PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PADRE ENZO FORTUNATO, VA IN SCENA IL “PROCESSO A PAPA FRANCESCO”, CON IL DIRETTORE DEL “CORRIERE”, LUCIANO FONTANA, E QUELLO DI “AVVENIRE”, ANDREA TARQUINIO, LUCIA ANNUNZIATA E ANDREA RICCARDI – IN PLATEA SFILANO L'AD DI ENEL STARACE, IL CARDINALE BASSETTI, L'AVVOCATO GIORGIO ASSUMMA, IL PRESIDENTE FIGC GRAVINA, MICHELANGELO PISTOLETTO, DOMENICO DE MASI – SPECIAL GUEST PAOLO FRESU CON LA SUA TROMBA – VIDEO + FOTO BY DI BACCO
I RICCONI FANNO INCETTA DEL FARMACO CONTRO IL DIABETE, USATO PER DIMAGRIRE, MA COSI' FACENDO LO TOLGONO AI MALATI – NEGLI USA OZEMPIC, LA PUNTURINA A BASE DI SEMAGLUTIDE, È DIVENTATA INTROVABILE DA QUANDO ELON MUSK HA DETTO DI FARNE USO INSIEME A UNA MASSA DI SVIPPATI - PER I DIABETICI DI TIPO 2 LA CACCIA AL TESORO E' INIZIATA ANCHE IN ITALIA E I MEDICI SONO COSTRETTI A DIROTTARE SU ALTRI FARMACI – COME FUNZIONA IL SEMAGLUTIDE
SE NON VI BASTAVA LA “FOMO”, ORA C’È ANCHE LA “FOFO” – È UN ACRONIMO CHE STA PER “FEAR OF FINDING OUT”, “PAURA DI VENIRE A SAPERE” (MENTRE FOMO È FEAR OF MISSING OUT, LA PAURA DI PERDERSI QUALCOSA): SI TRATTA DI UN BLOCCO PSICOLOGICO CHE PORTA CHI NE È VITTIMA A EVITARE SITUAZIONI IN CUI POTREBBE SCOPRIRE QUALCOSA DI CUI HA TIMORE. INSOMMA, COME CHI HA UN DOLORE LANCINANTE MA NON VA DAL DOTTORE PER PAURA DI SCOPRIRE UNA MALATTIA RARA (E POI STA PEGGIO). MA NON SOLO…