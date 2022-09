24 set 2022 15:47

FLASH – NON SARA’ CHE ANCHE BRUNO VESPA HA ABBANDONATO AL SUO DESTINO SILVIO BERLUSCONI? – IL DELIRANTE INTERVENTO PRO PUTIN DEL CAV A “PORTA A PORTA” (“VOLEVA SOLO SOSTITUIRE ZELENSKY CON UN GOVERNO DI PERSONE PERBENE”) ERA REGISTRATO – E’ DIFFICILE IMMAGINARE CHE BRU-NEO NON SAPESSE CHE QUELLE SCEMPIAGGINI, UNA VOLTA MANDATE IN ONDA, AVREBBERO MESSO IL CAV IN UN ANGOLO… - VIDEO