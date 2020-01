13 gen 2020 14:03

FLASH! OFFESA E UMILIATA, TERESA DE SANTIS SFANCULA SALINI! LA DIRETTORE DEFENESTRATA DI RAIUNO NON SARA' DOMANI A SANREMO PER LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE. UNA COSA MAI VISTA IN 70 ANNI DI FESTIVAL, UNA MACCHINA DA 25 MILIONI DI EURO CHE PERDE LA SUA TESTA PER RAGIONI POLITICHE - LE STESSE CHE PERO' IMPEDISCONO ALL'AD DI NOMINARE I DIRETTORI DEI TG. PER QUELLE C'E' IL TEMPO DI ASPETTARE LE CRUCIALI ELEZIONI IN EMILIA-ROMAGNA...